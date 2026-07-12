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عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا يرتفع إلى إلى 4490 قتيلا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 22:19 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلية خورخي رودريغيز إن عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 جوان ارتفع ليصل إلى 4490 قتيلا.

في وقت سابق، تحدث رودريغيز عن مصرع 4333 شخصا نتيجة الزلازل.


وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي على قناته في تيلغرام: "بلغ عدد القتلى 4490".


وأفادت السلطات الفنزويلية بأن الزلازل ألحقت أضرارا بـ 856 مبنى، منها 190 مبنى انهارت بالكامل، وسُجّلت 1202 هزة ارتدادية.

ويشارك في عمليات إزالة عواقب الكارثة 31837 من أفراد خدمات الطوارئ، وأكثر من 30 ألف متطوع، و2422 من رجال الإنقاذ الأجانب.
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