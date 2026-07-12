أول مخرجات لقاء سرت.. اتفاق على تمرين عسكري موحد في جنوب ليبيا

قال رئيس أركان الجيش الليبي في غرب البلاد الفريق أول صلاح الدين النمروش إن توحيد المؤسسة العسكرية هو الخيار لحماية البلاد واستقرارها، خلال لقائه الفريق أول ركن خالد حفتر في سرت.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش لـRT أن الاجتماع، الذي حضرته نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة (3+3)، ورؤساء الأركان النوعية وأمين عام رئاسة الأركان، أسفر عن الاتفاق على تنظيم تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي في إحدى مناطق الجنوب، بهدف تعزيز الجاهزية وترسيخ التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية.كما ناقش المجتمعون آليات دعم منتسبي المؤسسة العسكرية، والارتقاء بقدراتهم، ومتابعة حقوقهم الإدارية والمالية، إلى جانب الإذن لرؤساء الأركان النوعية بعقد اجتماعات شهرية مع إداراتهم لتعزيز التنسيق وتطوير الأداء المؤسسي.وكان المجلس الرئاسي الليبي قد رحب بانعقاد اجتماع سرت، واعتبره خطوة مهمة لدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية، فيما أشاد نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية صدام حفتر بأجواء اللقاء، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال توحيد الجيش، ومثمناً دعم الولايات المتحدة، ممثلة في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لهذا المسار.ويعد اجتماع سرت أول لقاء يُعقد داخل ليبيا بين رئيسي الأركان خالد حفتر وصلاح الدين النمروش، بعد سلسلة لقاءات خارجية، في إطار مساعٍ محلية ودولية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية