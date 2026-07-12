27 قتيلا في حريق هائل داخل حانة بالعاصمة التايلاندية بانكوك

لقيعلى الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر، إثر اندلاع حريق هائل داخل حانة في العاصمة التايلانديةفي وقت مبكر من صباح الاثنين، وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية.وقال رئيس الوزراء التايلاندي، خلال تفقده موقع الحادث، إن الحريق أسفر عن مقتل، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال قيد التحقيق.وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد نحومن اندلاعها.وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب كثيفة تتصاعد من مدخل الحانة، بينما حاول عدد من الأشخاص الفرار، في وقت غطى فيه دخان أسود كثيف سماء المنطقة.كما بينت الصور التي التقطت عقب إخماد الحريق حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالحانة، حيث بدت الطاولات والكراسي متفحمة، وتعرضت القاعة الداخلية لدمار واسع.وتعيد هذه المأساة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها تايلاند خلال السنوات الماضية، إذ أسفر حريق اندلع سنةداخل حانة موسيقية شرق البلاد عن مقتل، فيما أودى حريق آخر خلال احتفالات رأس السنة قبل أكثر من عقد بحياةوإصابة أكثر منآخرين، ورجحت التحقيقات آنذاك أن يكون ناجما عن ألعاب نارية أُطلقت داخل المكان.