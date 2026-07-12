27 قتيلا في حريق هائل داخل حانة بالعاصمة التايلاندية بانكوك
لقي 27 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر، إثر اندلاع حريق هائل داخل حانة في العاصمة التايلاندية بانكوك في وقت مبكر من صباح الاثنين، وفق ما أعلنته السلطات التايلاندية.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، خلال تفقده موقع الحادث، إن الحريق أسفر عن مقتل 27 شخصا، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال قيد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد نحو 30 دقيقة من اندلاعها.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب كثيفة تتصاعد من مدخل الحانة، بينما حاول عدد من الأشخاص الفرار، في وقت غطى فيه دخان أسود كثيف سماء المنطقة.
كما بينت الصور التي التقطت عقب إخماد الحريق حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالحانة، حيث بدت الطاولات والكراسي متفحمة، وتعرضت القاعة الداخلية لدمار واسع.
وتعيد هذه المأساة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها تايلاند خلال السنوات الماضية، إذ أسفر حريق اندلع سنة 2022 داخل حانة موسيقية شرق البلاد عن مقتل 14 شخصا، فيما أودى حريق آخر خلال احتفالات رأس السنة قبل أكثر من عقد بحياة 66 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، ورجحت التحقيقات آنذاك أن يكون ناجما عن ألعاب نارية أُطلقت داخل المكان.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، خلال تفقده موقع الحادث، إن الحريق أسفر عن مقتل 27 شخصا، فيما تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى، مؤكدا أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال قيد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران بعد نحو 30 دقيقة من اندلاعها.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب كثيفة تتصاعد من مدخل الحانة، بينما حاول عدد من الأشخاص الفرار، في وقت غطى فيه دخان أسود كثيف سماء المنطقة.
كما بينت الصور التي التقطت عقب إخماد الحريق حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالحانة، حيث بدت الطاولات والكراسي متفحمة، وتعرضت القاعة الداخلية لدمار واسع.
وتعيد هذه المأساة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها تايلاند خلال السنوات الماضية، إذ أسفر حريق اندلع سنة 2022 داخل حانة موسيقية شرق البلاد عن مقتل 14 شخصا، فيما أودى حريق آخر خلال احتفالات رأس السنة قبل أكثر من عقد بحياة 66 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، ورجحت التحقيقات آنذاك أن يكون ناجما عن ألعاب نارية أُطلقت داخل المكان.
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