الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة في هجوم على 3 مراكز حدودية شمال البلاد ومنصة نفطية

أعلن الجيش الكويتي في بيان مساء الأحد، تعرض منصة نفطية و3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة شخص واحد.وأضاف الجيش أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية ‏تعرّضت لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.‏وذكر أن الجهات المختصة باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.