موجة الحر تجبر فرنسا على إغلاق 3 مفاعلات نووية وخفض إنتاج 8 أخرى

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسيةإغلاقوخفض إنتاج، في إجراء احترازي فرضته موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات حرارة مياه الأنهار.وأوضحت الشركة أن القرار شمل إيقافعلى نهر غارون، وعلى نهر الرون، وعلى نهر الميز، إلى جانب تقليص القدرة الإنتاجية في عدد من المحطات الأخرى، من بينهاويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقوانين البيئية الفرنسية التي تُلزم مشغل المفاعلات النووية بخفض الإنتاج أو إيقافه عندما ترتفع حرارة مياه الأنهار إلى مستويات قد تؤثر في التوازنات البيئية، باعتبار أن هذه المياه تُستخدم في تبريد المفاعلات قبل إعادتها إلى الأنهار.وتشهد فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، موجة حر غير مسبوقة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في، بعد أن لامست درجات الحرارةوتجاوزتها في بعض المناطق.وتعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تمتلكموزعة على، وتوفر الطاقة النووية ما بينمن إنتاجها الكهربائي، كما تعد من أبرز مصدري الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى عدد من الدول الأوروبية.