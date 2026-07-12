موجة الحر تجبر فرنسا على إغلاق 3 مفاعلات نووية وخفض إنتاج 8 أخرى
أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (EDF) إغلاق ثلاثة مفاعلات نووية وخفض إنتاج ثمانية مفاعلات أخرى، في إجراء احترازي فرضته موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات حرارة مياه الأنهار.
وأوضحت الشركة أن القرار شمل إيقاف المفاعل رقم 2 بمحطة غولفيش على نهر غارون، والمفاعل رقم 3 بمحطة بيوجيه على نهر الرون، والمفاعل رقم 2 بمحطة شو على نهر الميز، إلى جانب تقليص القدرة الإنتاجية في عدد من المحطات الأخرى، من بينها سانت ألبان وبلاي وتريكاستين.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقوانين البيئية الفرنسية التي تُلزم مشغل المفاعلات النووية بخفض الإنتاج أو إيقافه عندما ترتفع حرارة مياه الأنهار إلى مستويات قد تؤثر في التوازنات البيئية، باعتبار أن هذه المياه تُستخدم في تبريد المفاعلات قبل إعادتها إلى الأنهار.
وتشهد فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، موجة حر غير مسبوقة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في 72 مقاطعة، بعد أن لامست درجات الحرارة 40 درجة مئوية وتجاوزتها في بعض المناطق.
وتعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تمتلك 56 مفاعلا نوويا موزعة على 18 محطة، وتوفر الطاقة النووية ما بين 60 و70% من إنتاجها الكهربائي، كما تعد من أبرز مصدري الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى عدد من الدول الأوروبية.
وأوضحت الشركة أن القرار شمل إيقاف المفاعل رقم 2 بمحطة غولفيش على نهر غارون، والمفاعل رقم 3 بمحطة بيوجيه على نهر الرون، والمفاعل رقم 2 بمحطة شو على نهر الميز، إلى جانب تقليص القدرة الإنتاجية في عدد من المحطات الأخرى، من بينها سانت ألبان وبلاي وتريكاستين.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للقوانين البيئية الفرنسية التي تُلزم مشغل المفاعلات النووية بخفض الإنتاج أو إيقافه عندما ترتفع حرارة مياه الأنهار إلى مستويات قد تؤثر في التوازنات البيئية، باعتبار أن هذه المياه تُستخدم في تبريد المفاعلات قبل إعادتها إلى الأنهار.
وتشهد فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، موجة حر غير مسبوقة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى في 72 مقاطعة، بعد أن لامست درجات الحرارة 40 درجة مئوية وتجاوزتها في بعض المناطق.
وتعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تمتلك 56 مفاعلا نوويا موزعة على 18 محطة، وتوفر الطاقة النووية ما بين 60 و70% من إنتاجها الكهربائي، كما تعد من أبرز مصدري الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى عدد من الدول الأوروبية.
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