ترامب يناقض الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مفتوح
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبره بشكل قانوني، مشددة على أن القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة وعلى أهبة الاستعداد لضمان حرية الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وجاء الموقف الأمريكي ردا على تصريحات لقائد القوة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، قال فيها إن السفن الأجنبية لن تتمكن من عبور المضيق دون الخضوع لإجراءات التعريف والتتبع والمراقبة من قبل القوات الإيرانية.
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه التصريحات "ادعاءات"، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن الملاحة البحرية فيه تتواصل بصورة طبيعية باعتباره ممرا مائيا دوليا.
وفي بيان آخر، شددت القيادة الأمريكية على أن قواتها مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة، رغم ما وصفته بـ"الممارسات الإيرانية غير المبررة" المتمثلة في المضايقات والتهديدات والإعلانات الأحادية.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة NBC أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة.
في المقابل، أعلنت هيئة إدارة الخليج الإيرانية أن عبور السفن عبر مضيق هرمز "غير ممكن حاليا" بسبب ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، مشيرة إلى أن طلبات العبور ستتم مراجعتها وإصدار التصاريح اللازمة بعد استقرار الأوضاع.
وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة قالت إنها عرضت الأمن البحري للخطر، بعد محاولتها، رفقة سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به رغم توجيه تحذيرات لها بتصحيح مسارها، وفق الرواية الإيرانية.
وجاء الموقف الأمريكي ردا على تصريحات لقائد القوة البحرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني، قال فيها إن السفن الأجنبية لن تتمكن من عبور المضيق دون الخضوع لإجراءات التعريف والتتبع والمراقبة من قبل القوات الإيرانية.
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه التصريحات "ادعاءات"، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن الملاحة البحرية فيه تتواصل بصورة طبيعية باعتباره ممرا مائيا دوليا.
وفي بيان آخر، شددت القيادة الأمريكية على أن قواتها مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة، رغم ما وصفته بـ"الممارسات الإيرانية غير المبررة" المتمثلة في المضايقات والتهديدات والإعلانات الأحادية.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة NBC أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة.
في المقابل، أعلنت هيئة إدارة الخليج الإيرانية أن عبور السفن عبر مضيق هرمز "غير ممكن حاليا" بسبب ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، مشيرة إلى أن طلبات العبور ستتم مراجعتها وإصدار التصاريح اللازمة بعد استقرار الأوضاع.
وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة قالت إنها عرضت الأمن البحري للخطر، بعد محاولتها، رفقة سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به رغم توجيه تحذيرات لها بتصحيح مسارها، وفق الرواية الإيرانية.
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