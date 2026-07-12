ترامب يناقض الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مفتوح

أكدتأنلا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبره بشكل قانوني، مشددة على أن القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة وعلى أهبة الاستعداد لضمانفي هذا الممر البحري الاستراتيجي.وجاء الموقف الأمريكي ردا على تصريحات لقائد القوة البحرية التابعة لـ، قال فيها إن السفن الأجنبية لن تتمكن من عبور المضيق دون الخضوع لإجراءات التعريف والتتبع والمراقبة من قبل القوات الإيرانية.واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه التصريحات "ادعاءات"، مؤكدة أن، وأن الملاحة البحرية فيه تتواصل بصورة طبيعية باعتباره ممرا مائيا دوليا.وفي بيان آخر، شددت القيادة الأمريكية على أن قواتها مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة، رغم ما وصفته بـ"الممارسات الإيرانية غير المبررة" المتمثلة في المضايقات والتهديدات والإعلانات الأحادية.من جانبه، أكد الرئيس الأمريكيفي تصريح لشبكةأنأمام حركة الملاحة.في المقابل، أعلنتأن عبور السفن عبر مضيق هرمز "غير ممكن حاليا" بسبب ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، مشيرة إلى أن طلبات العبور ستتم مراجعتها وإصدار التصاريح اللازمة بعد استقرار الأوضاع.وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة قالت إنها عرضت الأمن البحري للخطر، بعد محاولتها، رفقة سفن أخرى، العبور عبر مسار غير مصرح به رغم توجيه تحذيرات لها بتصحيح مسارها، وفق الرواية الإيرانية.