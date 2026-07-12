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وفاة ليندسي غراهام.. إسرائيل تنعى أحد أبرز داعميها وترامب يودعه

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 08:20 قراءة: 2 د, 18 ث
      
أثارت وفاة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ، موجة واسعة من ردود الفعل في الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث نعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين أشادوا بدوره في دعم إسرائيل على مدى سنوات.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن غراهام كان "أحد أعظم الشخصيات والسيناتورات" الذين عرفهم، مضيفا أنه كان "وطنيا أمريكيا حقيقيا" وأن الولايات المتحدة ستفتقده كثيرا.


ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الراحل بأنه "صديق عظيم لإسرائيل"، مؤكدا أنه كرس حياته لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي والدفاع عن أمن البلدين، معتبرا أن إسرائيل فقدت "أحد أعظم أصدقائها".


بدوره، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن صدمته لوفاة غراهام، واصفا إياه بـ"الصديق الوفي لإسرائيل" وأحد أبرز المدافعين عن الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

كما نعى وزير الخارجية جدعون ساعر السيناتور الراحل، قائلا إنه كان من أكبر أصدقاء إسرائيل والشعب اليهودي، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه ظل من أشد الداعمين لإسرائيل ووقف إلى جانبها في أصعب الظروف.

وشملت بيانات النعي أيضا زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين أجمعوا على الإشادة بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.

وكان مكتب غراهام أعلن وفاته مساء السبت بعد مرض مفاجئ وقصير، فيما أفادت شبكة NBC، نقلا عن تسجيلات للشرطة، بأن فرق الطوارئ استجابت لبلاغ يتعلق بأزمة قلبية داخل منزله.

ويعد ليندسي غراهام من أبرز الشخصيات المؤثرة في السياسة الخارجية الأمريكية، واشتهر بمواقفه الداعمة لإسرائيل وأوكرانيا، وبمواقفه المتشددة تجاه روسيا وإيران، كما ارتبط اسمه بالدفاع عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى توسيع اتفاقيات أبراهام، فضلا عن طرح مشاريع قوانين لفرض عقوبات مشددة على الدول التي تواصل استيراد الطاقة من روسيا.


وكان مكتب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أكد وفاته أمس السبت إثر مرض مفاجئ عن عمر ناهز 71 عاما. وأصدر مكتب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بيانا، جاء فيه: "مساء السبت الموافق 11 جويلية، توفي السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ وقصير. تقدر عائلة السيناتور غراهام دعواتكم في هذا الوقت العصيب، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة". وذكرت قناة NBC التلفزيونية، نقلا عن تسجيلات صوتية للشرطة، أن "خدمات الطوارئ استجابت لبلاغ عن "أزمة قلبية" في منزل غراهام في تلة الكابيتول". ويشتهر غراهام بخطابه المعادي لروسيا وفلسطين وإيران والداعم لإسرائيل وأوكرانيا، ويعتبر أحد أكثر الأصوات تأثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية على مدار العقود الماضية.

وارتبط اسم غراهام بشكل وثيق بدعمه المطلق وغير المشروط لإسرائيل، وكان يُنظر إليه داخل الأوساط السياسية كأقوى الأصوات المدافعة عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وطالب في عدة مناسبات السعودية ودولا عربية وإسلامية أخرى بالانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهدد "السعودية ودولا غيرها" بمواجهة "عواقب وخيمة" في حال لم تنضم إلى الاتفاقيات. كما قدم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.
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