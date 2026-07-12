إصابة 23 شخصا في حريق وانفجار داخل عمارة سكنية بوهران
أصيب 23 شخصا، بينهم سكان وأعوان من الحماية المدنية وعناصر أمن، إثر حريق أعقبه انفجار غاز داخل عمارة سكنية ببلدية وادي تليلات التابعة لولاية وهران غرب الجزائر.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن الحادث وقع مساء السبت، بعدما اندلع حريق في عدادات كهربائية بالطابق السفلي لعمارة تتكون من طابق أرضي وتسعة طوابق، قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، ليتسبب لاحقا في انفجار غاز داخل شقة بالطابق الثاني.
وأسفر الحادث عن إصابة 15 من سكان العمارة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 65 عاما وطفل يبلغ 10 سنوات، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى وادي تليلات لتلقي العلاج.
كما أصيب 6 أعوان من الحماية المدنية بجروح طفيفة أثناء عمليات التدخل، إضافة إلى شرطيين تعرضا لإصابات خفيفة خلال تأمين محيط الحادث، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23 شخصا.
وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية الشقق السكنية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب والملابسات الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق وحدوث انفجار الغاز.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن الحادث وقع مساء السبت، بعدما اندلع حريق في عدادات كهربائية بالطابق السفلي لعمارة تتكون من طابق أرضي وتسعة طوابق، قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، ليتسبب لاحقا في انفجار غاز داخل شقة بالطابق الثاني.
وأسفر الحادث عن إصابة 15 من سكان العمارة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 65 عاما وطفل يبلغ 10 سنوات، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى وادي تليلات لتلقي العلاج.
كما أصيب 6 أعوان من الحماية المدنية بجروح طفيفة أثناء عمليات التدخل، إضافة إلى شرطيين تعرضا لإصابات خفيفة خلال تأمين محيط الحادث، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23 شخصا.
وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية الشقق السكنية، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب والملابسات الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق وحدوث انفجار الغاز.
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