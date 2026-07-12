إصابة 23 شخصا في حريق وانفجار داخل عمارة سكنية بوهران

أصيب، بينهم سكان وأعوان من الحماية المدنية وعناصر أمن، إثرداخل عمارة سكنية ببلديةالتابعة لولايةغرب الجزائر.وأوضحتأن الحادث وقع مساء السبت، بعدما اندلع حريق فيبالطابق السفلي لعمارة تتكون من، قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، ليتسبب لاحقا فيوأسفر الحادث عن إصابةبجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم رجل يبلغ من العمروطفل يبلغ، حيث تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلىلتلقي العلاج.كما أصيببجروح طفيفة أثناء عمليات التدخل، إضافة إلىتعرضا لإصابات خفيفة خلال تأمين محيط الحادث، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلىوتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية الشقق السكنية، فيما فتحت الجهات المختصةلتحديد الأسباب والملابسات الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق وحدوث انفجار الغاز.