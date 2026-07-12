عُمان وإيران تواصلان المباحثات بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

📸 | عقدت هذا اليوم في مسقط مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة.



واتفق الجانبان على مواصلة هذه المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي.… pic.twitter.com/klZl1ypKPs — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 11, 2026

أعلنتأن سلطنة عُمان وإيران اتفقتا علىبشأن تنظيم الملاحة في، بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمنوفقا لأحكام القانون الدولي.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية العُمانيونظيره الإيرانيترأسا، السبت في مسقط، مباحثات تناولت أمن الملاحة في المضيق في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.وفي السياق ذاته، نقلت شبكةعن مصدر مطلع أن سلطنة عُمان أعدتلتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تقوم على اعتمادلعبور السفن.وبحسب المصدر، ينص المقترح على بقاء المسارين مفتوحين، حيث يستمرالمار عبر المياه الإقليمية العُمانية في استقبال السفن بحرية كما كان عليه الوضع سابقا، في حين يتطلبالمار عبر المياه الإيرانية، دون فرض أي رسوم عبور.من جهتها، نفت وكالةالإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، صحة تقارير تحدثت عن ترتيبات خارج الإطار العُماني الإيراني، مؤكدة أنباعتبار أن المضيق يقع ضمن مياههما الإقليمية.وكان موقعالأمريكي قد أشار إلى وجود مشاورات بين طهران ومسقط، بمشاركة مفاوضين قطريين، لإصدار بيان يضمنفي المضيق، فيما أفاد بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إيران تقديم تعهد رسمي بعدم استهداف السفن والإبقاء على المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية.