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عُمان وإيران تواصلان المباحثات بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 00:01 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن سلامة السفن وحرية العبور وفقا لأحكام القانون الدولي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي ترأسا، السبت في مسقط، مباحثات تناولت أمن الملاحة في المضيق في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.

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وفي السياق ذاته، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن سلطنة عُمان أعدت مسودة اتفاقية لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تقوم على اعتماد مسارين منفصلين لعبور السفن.


وبحسب المصدر، ينص المقترح على بقاء المسارين مفتوحين، حيث يستمر المسار الجنوبي المار عبر المياه الإقليمية العُمانية في استقبال السفن بحرية كما كان عليه الوضع سابقا، في حين يتطلب المسار الشمالي المار عبر المياه الإيرانية موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية، دون فرض أي رسوم عبور.

من جهتها، نفت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، صحة تقارير تحدثت عن ترتيبات خارج الإطار العُماني الإيراني، مؤكدة أن إدارة مضيق هرمز تبقى من اختصاص كل من إيران وسلطنة عُمان باعتبار أن المضيق يقع ضمن مياههما الإقليمية.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد أشار إلى وجود مشاورات بين طهران ومسقط، بمشاركة مفاوضين قطريين، لإصدار بيان يضمن حرية الملاحة في المضيق، فيما أفاد بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إيران تقديم تعهد رسمي بعدم استهداف السفن والإبقاء على المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية.
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