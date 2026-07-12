الغارديان: أوروبا تدرس آلية لتمويل أمن الملاحة في مضيق هرمز
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن عددا من الدول الأوروبية يدرس إمكانية اعتماد آلية تقوم على مساهمات مالية طوعية للمساعدة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
ووفق الصحيفة، ترى العواصم الأوروبية أن أي مساهمات مالية ينبغي أن تكون طوعية، وأن تُدار تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم إجراءات حماية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية على السفن.
وأوضحت أن المقترح يستلهم تجربة مضيق ملقا، حيث لا تُفرض رسوم على العبور، بينما تقدم بعض الدول والشركات مساهمات طوعية لصناديق مخصصة لمساعدة الدول الساحلية على تغطية تكاليف الدوريات البحرية وحماية البيئة.
وأضافت الغارديان أن سلطنة عُمان أعدت هذا المقترح بالتعاون مع خبراء قانونيين بريطانيين، مشيرة إلى أن مسقط أبدت استعدادها لإيفاد فريق من المختصين القانونيين إلى طهران لبحث تفاصيل المبادرة.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
ووفق الصحيفة، ترى العواصم الأوروبية أن أي مساهمات مالية ينبغي أن تكون طوعية، وأن تُدار تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم إجراءات حماية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية على السفن.
وأوضحت أن المقترح يستلهم تجربة مضيق ملقا، حيث لا تُفرض رسوم على العبور، بينما تقدم بعض الدول والشركات مساهمات طوعية لصناديق مخصصة لمساعدة الدول الساحلية على تغطية تكاليف الدوريات البحرية وحماية البيئة.
وأضافت الغارديان أن سلطنة عُمان أعدت هذا المقترح بالتعاون مع خبراء قانونيين بريطانيين، مشيرة إلى أن مسقط أبدت استعدادها لإيفاد فريق من المختصين القانونيين إلى طهران لبحث تفاصيل المبادرة.
ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
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