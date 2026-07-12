الغارديان: أوروبا تدرس آلية لتمويل أمن الملاحة في مضيق هرمز

كشفت صحيفةالبريطانية أن عددا منيدرس إمكانية اعتماد آلية تقوم علىللمساعدة في تأمين الملاحة عبر، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.ووفق الصحيفة، ترى العواصم الأوروبية أن أي مساهمات مالية ينبغي أن تكون، وأن تُدار تحت إشرافالتابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم إجراءات حماية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية على السفن.وأوضحت أن المقترح يستلهم تجربة، حيث لا تُفرض رسوم على العبور، بينما تقدم بعض الدول والشركات مساهمات طوعية لصناديق مخصصة لمساعدة الدول الساحلية على تغطية تكاليف الدوريات البحرية وحماية البيئة.وأضافتأنأعدت هذا المقترح بالتعاون مع خبراء قانونيين بريطانيين، مشيرة إلى أن مسقط أبدت استعدادها لإيفاد فريق من المختصين القانونيين إلىلبحث تفاصيل المبادرة.ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.