مارين لوبان تكشف شعار حملتها للرئاسة: "إنعاش فرنسا"

كشفت زعيمة كتلة حزباليميني والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، عن الشعار الذي ستخوض به حملتها الانتخابية، مؤكدة أنها ستضعفي صلب برنامجها استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقرر سنةوقالت لوبان، في مقابلة مع صحيفة، إن أولوياتها تتمثل فيوشددت كذلك على ضرورة، معتبرة أن منافسيها من تيار الوسط سيواصلون الدفاع عن النهج الذي اعتمده الرئيس الحاليوأكدت لوبان أنها ستواصل حملتها الانتخابية، مشيرة إلى أنها ستطلقها قريبا بالتعاون مع رئيس حزب التجمع الوطنيويأتي ذلك بعد أنالعقوبة الصادرة بحق لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تقليص مدة منعها من الترشح، وهو ما أعاد إليها أهلية خوض الانتخابات الرئاسية.وكانت لوبان قد أعلنت في وقت سابق ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة على دورتين يومي