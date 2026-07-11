مارين لوبان تكشف شعار حملتها للرئاسة: "إنعاش فرنسا"
كشفت زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، عن الشعار الذي ستخوض به حملتها الانتخابية، مؤكدة أنها ستضع "إنعاش فرنسا" في صلب برنامجها استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقرر سنة 2027.
وقالت لوبان، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن أولوياتها تتمثل في إحياء الصناعة الفرنسية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتطوير التعليم، وتعزيز الأمن، واستعادة السيادة الوطنية.
وشددت كذلك على ضرورة استعادة السيطرة الكاملة على الحدود الفرنسية، معتبرة أن منافسيها من تيار الوسط سيواصلون الدفاع عن النهج الذي اعتمده الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وأكدت لوبان أنها ستواصل حملتها الانتخابية ما دامت تتمتع بحق الترشح قانونيا، مشيرة إلى أنها ستطلقها قريبا بالتعاون مع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا.
ويأتي ذلك بعد أن خففت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة الصادرة بحق لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تقليص مدة منعها من الترشح، وهو ما أعاد إليها أهلية خوض الانتخابات الرئاسية.
وكانت لوبان قد أعلنت في وقت سابق ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة على دورتين يومي 18 أفريل و2 ماي 2027.
وقالت لوبان، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن أولوياتها تتمثل في إحياء الصناعة الفرنسية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتطوير التعليم، وتعزيز الأمن، واستعادة السيادة الوطنية.
وشددت كذلك على ضرورة استعادة السيطرة الكاملة على الحدود الفرنسية، معتبرة أن منافسيها من تيار الوسط سيواصلون الدفاع عن النهج الذي اعتمده الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وأكدت لوبان أنها ستواصل حملتها الانتخابية ما دامت تتمتع بحق الترشح قانونيا، مشيرة إلى أنها ستطلقها قريبا بالتعاون مع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا.
ويأتي ذلك بعد أن خففت محكمة الاستئناف في باريس العقوبة الصادرة بحق لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث تم تقليص مدة منعها من الترشح، وهو ما أعاد إليها أهلية خوض الانتخابات الرئاسية.
وكانت لوبان قد أعلنت في وقت سابق ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة على دورتين يومي 18 أفريل و2 ماي 2027.
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