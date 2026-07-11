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الحقيقة وراء دموع ميسي

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Bookmark article    Publié le Samedi 11 Juillet 2026 - 20:48 قراءة: 2 د, 8 ث
      
نورالدين بن منصور

ليونيل ميسي (39 عامًا) كان في حالة يرثى لها بعد صافرة النهاية


مشهد كأس العالم الرائع مع ليونيل ميسي (39 عامًا). في دور الـ16 ضد مصر (3-2)، بدا حتى الدقيقة 79 وكأن الأرجنتين ستودع البطولة وأن حلم الدفاع عن لقبها قد تبدد. لكن بعد ذلك جاءت العودة المذهلة. في الوقت بدل الضائع، قلب أبطال العالم المباراة رأسًا على عقب. بعد ذلك، لم يتمكن النجم ميسي من كبح جماح مشاعره


بعد العودة المذهلة، انهمرت دموع ميسي. لحظة مليئة بالراحة والفرح - ولكن أيضًا بالإحباط. لأن وراء الدموع قصة مريرة كان لدى ميسي فرصة لتغيير مسار المباراة في وقت مبكر. احتُسبت ركلة جزاء للأرجنتين في الشوط الأول، لكن قائدهم أهدرها، كما فعل أمام النمسا. تصدى حارس مرمى مصر، مصطفى شبير، للكرة ببراعة، وأنقذ فريقه من الخسارة

ركلة الجزاء الضائعة

كانت ركلة الجزاء الضائعة هذه تحديدًا ما شغل بال ميسي بعد صافرة النهاية. أوضح الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات سبب بكائه قائلًا: "كان البكاء نوبة انفعال. كنت حزينًا جدًا لإهداري ركلة الجزاء. شعرت وكأنني خذلت الفريق في لحظة حاسمة

وأضاف: "كنت محبطًا للغاية مما حدث في المباراة اليوم، وخاصة بعد إهدار ركلة الجزاء. لو سجلت، لتغيرت مجريات المباراة. لقد لعبنا بشكل جيد رغم تلقينا الهدف

الكشف عن السبب الحقيقي وراء دموع ميسي

قدّم ليونيل ميسي عرضًا تهديفيًا رائعًا في فوز الأرجنتين الافتتاحي على الجزائر (3-0). لكن النجم ذرف الدموع تأثرًا. السبب وراء ذلك

سجّل ليونيل ميسي ثلاثية في مباراة الأرجنتين الافتتاحية في كأس العالم ضد الجزائر. بثلاثة أهداف، قاد النجم حامل لقب كأس العالم بمفرده إلى النصر، معادلاً بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في كأس العالم والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه. يمتلك كل منهما الآن 16 هدفًا

ذرف ميسي الدموع. ليس لأن النجم تأثر بأدائه، بل لأنه مرّ بأشهر صعبة. وقد أوضح اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا ذلك بعد صافرة النهاية. قال الأرجنتيني: "لا علاقة لهذا الأمر بكرة القدم إطلاقاً". وكان ميسي قد مسح دموعه سابقاً

قلق على والده

منذ ذلك الحين، انتشرت التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي. ما الذي أثر في ميسي إلى هذا الحد؟ ظهرت الآن تفاصيل عن دموع نجم كرة القدم. الأمر له صلة عائلية

أفادت صحيفة "بيلد"، وغيرها، أن والده، خورخي (68 عاماً)، قد مرض بشدة في جانفي. لطالما كانت علاقة ميسي بوالده وثيقة للغاية. ويُقال إن والد نجم كرة القدم كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر الأخيرة. ومؤخراً، وردت أنباء عن تدهور صحة والد ميسي مجدداً

طوال مسيرة نجم كرة القدم، كان والد ميسي دائمًا إلى جانبه، يتفاوض على العقود وصفقات الرعاية نيابةً عن الأرجنتيني، ويدير شؤونه المالية

قال ميسي: "أنا ممتنٌ لجميع أعضاء فريقي وزملائي. لقد كانوا دائمًا سندي، ومنحوني القوة لتجاوز الأيام الصعبة
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