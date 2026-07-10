مصر تنضم إلى تركيا وترفض استقبال سفينة سياحية مخصصة لـ"مجتمع الميم"
انضمت مصر إلى تركيا في رفض استقبال سفينة سياحية مخصصة لـ"مجتمع الميم"، بعدما مُنعت السفينة من الرسو في ميناء تركي، قبل أن ترفض السلطات المصرية أيضا دخولها إلى مياهها الإقليمية.
وذكرت صحيفة الغارديان أن السفينة المعنية، التي تحمل اسم "Scarlet Lady"، كانت تقل نحو 2000 راكب، معظمهم من الولايات المتحدة، وانطلقت رحلتها من أثينا، فيما كانت وجهتها النهائية مدينة البندقية الإيطالية.
وكان من المقرر أن تتوقف السفينة في مدينة كوساداسي التركية، غير أن السلطات التركية رفضت السماح لها بالرسو، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة.
وبررت السلطات التركية قرارها بأن السفينة مستأجرة من قبل أشخاص "معروفين بسلوكهم الذي لا يتوافق مع قيم المجتمع".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة إن هذه هي المرة الأولى منذ 36 عاما التي تُمنع فيها سفينة تابعة للشركة من الرسو، معتبرا أن القرار جاء "بسبب هويتنا".
وأضافت الصحيفة أن الشركة عدلت برنامج الرحلة بإضافة يوم كامل في مدينة الإسكندرية مع تنظيم رحلات إلى الأهرامات، إلا أن السلطات المصرية رفضت بدورها استقبال السفينة، دون الإعلان عن الأسباب الرسمية لهذا القرار.
وأدى ذلك إلى اضطرار منظمي الرحلة إلى تعديل مسار الرحلة البحرية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.
وذكرت صحيفة الغارديان أن السفينة المعنية، التي تحمل اسم "Scarlet Lady"، كانت تقل نحو 2000 راكب، معظمهم من الولايات المتحدة، وانطلقت رحلتها من أثينا، فيما كانت وجهتها النهائية مدينة البندقية الإيطالية.
وكان من المقرر أن تتوقف السفينة في مدينة كوساداسي التركية، غير أن السلطات التركية رفضت السماح لها بالرسو، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة.
وبررت السلطات التركية قرارها بأن السفينة مستأجرة من قبل أشخاص "معروفين بسلوكهم الذي لا يتوافق مع قيم المجتمع".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة إن هذه هي المرة الأولى منذ 36 عاما التي تُمنع فيها سفينة تابعة للشركة من الرسو، معتبرا أن القرار جاء "بسبب هويتنا".
وأضافت الصحيفة أن الشركة عدلت برنامج الرحلة بإضافة يوم كامل في مدينة الإسكندرية مع تنظيم رحلات إلى الأهرامات، إلا أن السلطات المصرية رفضت بدورها استقبال السفينة، دون الإعلان عن الأسباب الرسمية لهذا القرار.
وأدى ذلك إلى اضطرار منظمي الرحلة إلى تعديل مسار الرحلة البحرية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.
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