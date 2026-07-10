انضمتإلىفي رفض استقبال سفينة سياحية مخصصة لـ، بعدما مُنعت السفينة من الرسو في ميناء تركي، قبل أن ترفض السلطات المصرية أيضا دخولها إلى مياهها الإقليمية.وذكرت صحيفةأن السفينة المعنية، التي تحمل اسم، كانت تقل نحو، معظمهم من، وانطلقت رحلتها من، فيما كانت وجهتها النهائيةالإيطالية.وكان من المقرر أن تتوقف السفينة في مدينةالتركية، غير أن السلطات التركية رفضت السماح لها بالرسو، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلة.وبررت السلطات التركية قرارها بأن السفينة مستأجرة من قبل أشخاصمن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة إن هذه هيالتي تُمنع فيها سفينة تابعة للشركة من الرسو، معتبرا أن القرار جاءوأضافت الصحيفة أن الشركة عدلت برنامج الرحلة بإضافةمع تنظيم رحلات إلى، إلا أن السلطات المصرية رفضت بدورها استقبال السفينة، دون الإعلان عن الأسباب الرسمية لهذا القرار.وأدى ذلك إلى اضطرار منظمي الرحلة إلى