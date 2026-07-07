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فرنسا: محكمة الاستئناف تدين مارين لوبان دون حرمانها من حق الترشح للرئاسيات

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Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فرانس 24 - أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. لكن المحكمة خففت العقوبة على زعيمة حزب التجمع الوطني، ما يمنحها إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
كما قضت المحكمة عليها بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني وهو ما يشكل عقبة أمام الحملة الانتخابية حسبما قالت لوبان قبل الحكم.
ومن المقرر أن تُدلي لوبان بتصريح في برنامج الأخبار المسائي على قناة TF1 عند الساعة الثامنة مساءً. ...
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