فرنسا: محكمة الاستئناف تدين مارين لوبان دون حرمانها من حق الترشح للرئاسيات

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فرانس 24 - أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. لكن المحكمة خففت العقوبة على زعيمة حزب التجمع الوطني، ما يمنحها إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

كما قضت المحكمة عليها بالإقامة الجبرية لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني وهو ما يشكل عقبة أمام الحملة الانتخابية حسبما قالت لوبان قبل الحكم.

ومن المقرر أن تُدلي لوبان بتصريح في برنامج الأخبار المسائي على قناة TF1 عند الساعة الثامنة مساءً. ...