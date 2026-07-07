انفجاران يهزان وسط دمشق قرب مقر إقامة ماكرون
هز انفجاران، اليوم، وسط العاصمة السورية دمشق بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يجري زيارة رسمية إلى سوريا.
وأفادت معلومات أولية بأن الانفجارين نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة السياحة وسيارة في محيط الحادث.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن موكب الرئيس الفرنسي كان قد غادر مقر إقامته قبل وقوع الانفجارين بنحو 15 دقيقة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة المدنية، إضافة إلى احتراق سيارة جراء أحد الانفجارين الذي وقع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما باشرت السلطات المختصة عمليات الإغاثة وتأمين المنطقة.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بشأن ملابسات الانفجارين أو الحصيلة النهائية للخسائر، فيما تحدثت تقارير أولية عن استهداف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة السياحة، مع ورود أنباء عن وقوع ضحايا، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
وأفادت معلومات أولية بأن الانفجارين نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة السياحة وسيارة في محيط الحادث.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن موكب الرئيس الفرنسي كان قد غادر مقر إقامته قبل وقوع الانفجارين بنحو 15 دقيقة.
وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة المدنية، إضافة إلى احتراق سيارة جراء أحد الانفجارين الذي وقع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما باشرت السلطات المختصة عمليات الإغاثة وتأمين المنطقة.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بشأن ملابسات الانفجارين أو الحصيلة النهائية للخسائر، فيما تحدثت تقارير أولية عن استهداف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة السياحة، مع ورود أنباء عن وقوع ضحايا، دون تأكيد رسمي حتى الآن.
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