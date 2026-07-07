انفجاران يهزان وسط دمشق قرب مقر إقامة ماكرون

هز انفجاران، اليوم، وسط العاصمة السوريةبالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي، الذي يجري زيارة رسمية إلى سوريا.وأفادت معلومات أولية بأن الانفجارين نجما عناستهدفتاوسيارة في محيط الحادث.وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن موكب الرئيس الفرنسي كان قد غادر مقر إقامته قبل وقوع الانفجارين بنحووأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع، إضافة إلى احتراق سيارة جراء أحد الانفجارين الذي وقع قرب مبنىفي دمشق.كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما باشرت السلطات المختصة عمليات الإغاثة وتأمين المنطقة.وحتى الآن، لم تصدر السلطات السورية أي بيان رسمي بشأن ملابسات الانفجارين أو الحصيلة النهائية للخسائر، فيما تحدثت تقارير أولية عن استهداف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة السياحة، مع ورود أنباء عن وقوع ضحايا، دون تأكيد رسمي حتى الآن.