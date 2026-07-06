منتخب مصر في مهمة تاريخية أمام الأرجنتين بكأس العالم 2026

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب الأرجنتين في إطار مباريات بطولة كأس العالم 2026.وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الماضية على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.وعلى الناحية الأخرى كان منتخب الأرجنتين قد فاز في المباراة الماضية على منتخب كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت عن تعيين طاقم حكام مباراة مصر مع الأرجنتين حيث يتولى الفرنسي فرانسوا ليتكسييه إدارة مباراة مصر والأرجنتين، حكمًا للساحة.ومن المقرر أن يعاون الحكم الفرنسي كل من سيريل مونييه مساعدا أول ومهدي رحموني مساعدا ثانيا كما يتواجد النرويجي إسبن إسكاس حكما رابعا ومواطنه إسحاق باشيفكين حكما مساعدا احتياطيا.ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الأرجنتين في السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تونس /الجزائر /المغرب في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، وقناة بي إن سبورتس ماكس 3 وقناةM6 الفرنسية.