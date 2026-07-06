أثار قرارتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكيموجة واسعة من الجدل، بعدما ربطت تقارير إعلامية القرار بتدخل من الرئيس الأمريكي، وهو ما فتح باب الانتقادات والتساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق اللوائح.وفي خضم الجدل، تعالت أصوات في الأوساط الرياضية والإعلامية الإنجليزية للمطالبة بتطبيق المعيار نفسه على مدافع منتخب إنجلترا، حيث دعا البعض، على سبيل السخرية، إلى تدخللدى رئيس "فيفا"لإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب الإنجليزي، إذا كان من الممكن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على لاعبين آخرين.ومن أبرز المنتقدين، الإعلامي البريطاني، الذي علق على الأنباء المتداولة بشأن اتصال مزعوم بين ترامب وإنفانتينو لإعادة النظر في عقوبة بالوغون، قائلاً:ويأتي هذا الجدل بعد إعلان "فيفا" تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف بالوغون استنادًا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، وهو ما سمح للاعب بالمشاركة في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي، رغم حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة السابقة.وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن لوائح كأس العالم تنص على الإيقاف التلقائي بعد الطرد المباشر، معتبرين أن أي استثناء قد يثير تساؤلات بشأن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي منأوبشأن صحة الأنباء التي تحدثت عن تدخل الرئيس الأمريكي في الملف، فيما تتواصل ردود الفعل حول القرار داخل الأوساط الرياضية والإعلامية.