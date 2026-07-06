الأرض تبلغ أبعد نقطة عن الشمس اليوم.. وقرصها يبدو الأصغر خلال العام

يبلغ كوكب، اليوم، أبعد نقطة له في مداره حول الشمس، وهي الظاهرة الفلكية المعروفة باسم، ما يجعليبدو الأصغر خلال السنة، وفق ما أفاد بهوأوضح المرصد أن المسافة بين الأرض والشمس ستبلغ حوالي، أي ما يعادل، نتيجة الطبيعة الإهليلجية لمدار الأرض، وهو ما يؤدي إلى تقلص القطر الظاهري للشمس إلى نحووأشار علماء الفلك إلى أن قرص الشمس سيبدو أصغر بنحومقارنة بما يكون عليه في أوائل شهر جانفي، عندما تمر الأرض بأقرب نقطة من الشمس، وهي الظاهرة المعروفة بـ، إلا أن هذا الفرق لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وإنما يظهر فقط عند مقارنة صور فلكية دقيقة.كما أوضح المرصد أن سرعة دوران الأرض حول الشمس تنخفض إلى أدنى مستوياتها عند بلوغ الأوج الشمسي، رغم أن الكوكب يكمل دورته حول الشمس في نحو، وبمتوسط سرعة يبلغوأكد الخبراء أن، وإنما يعود أساسا إلىبالنسبة إلى مستوى مدارها، ولذلك تكون الأرض أقرب إلى الشمس خلال فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأبعد عنها خلال فصل الصيف.