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الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع تعافي الدولار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697720aa931e18.21126940_hijqgfekplmno.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 09:54 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك مع تعافي الدولار الأمريكي بشكل طفيف من مستوياته المتدنية الأخيرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.52 بالمائة إلى 4155.38 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 22 جوان 2026.


في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أوت المقبل في بورصة كومكس بنسبة 1.07 بالمائة لتصل إلى 4169.80 دولارًا للأوقية.


وكان المعدن الأصفر قد أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت 2 بالمائة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، مدعوما ببيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، ما خفف المخاوف بشأن استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية.

ورغم ذلك، ما تزال توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة تضغط على الذهب، إذ تشير تقديرات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تمنح احتمالًا يقارب 55 بالمائة لرفع الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر، مقارنة بأكثر من 60 بالمائة قبل صدور بيانات الوظائف.

وقال كبير محللي الأسواق في مؤسسة KCM Trade، تيم واترر، إن الذهب لا يزال يواجه ضغوطًا بسبب قوة الدولار، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 بالمائة إلى 61.77 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 23 جوان 2026.
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