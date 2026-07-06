الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع تعافي الدولار

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك مع تعافي الدولار الأمريكي بشكل طفيف من مستوياته المتدنية الأخيرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.وبحلول الساعة، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبةإلى، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليمفي بورصةبنسبةلتصل إلىوكان المعدن الأصفر قد أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب تجاوزت، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، مدعوما ببيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، ما خفف المخاوف بشأن استمرار التضخم وتشديد السياسة النقدية.ورغم ذلك، ما تزال توقعات رفعلأسعار الفائدة تضغط على الذهب، إذ تشير تقديرات أداةالتابعة لمجموعةإلى أن الأسواق تمنح احتمالًا يقاربلرفع الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر، مقارنة بأكثر منقبل صدور بيانات الوظائف.وقال كبير محللي الأسواق في مؤسسة، إن الذهب لا يزال يواجه ضغوطًا بسبب قوة الدولار، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.وفي سوق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبةإلى، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ