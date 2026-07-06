اتحاد الكرة البلجيكي يحتج على قرار "فيفا" بإيقاف تنفيذ عقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي
أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استغرابه من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان البلجيكي والأمريكي، فجر الثلاثاء، على ملعب لومن فيلد، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى بلوغ الدور ربع النهائي.
وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك (2-0) في الدور الثاني والثلاثين، بعد تدخل اعتبره الحكم "لعبًا عنيفًا" عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
إلا أن فيفا أعلن تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، استنادًا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، والتي تخول للجنة الانضباط تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية لفترة تجريبية.
وبموجب القرار، سيظل الطرد مسجلًا في الملف التأديبي للاعب، غير أن عقوبة الإيقاف لن تطبق في المباراة المقبلة، على أن يعاد تفعيلها إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال فترة التعليق الممتدة لعام واحد.
وفي المقابل، أكد الاتحاد البلجيكي أن القرار يتعارض مع المادة 66.4 من لائحة الانضباط التابعة لـ"فيفا"، التي تنص على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف في المباراة التالية.
وأضاف الاتحاد أن القرار يخالف أيضًا المادة 10.5 من لوائح كأس العالم 2026، والتي تؤكد أن أي لاعب أو مسؤول يطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو بعد إنذار ثانٍ، يعاقب تلقائيًا بالإيقاف عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.
وأشار البيان إلى أن هذا المبدأ تم التأكيد عليه كذلك في التعميم رقم 16 الخاص بكأس العالم 2026، والموجه إلى جميع الاتحادات المشاركة، إضافة إلى اجتماعات التنسيق التي تسبق مباريات البطولة.
وختم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، من أجل حماية حقوق المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبادئ اللعب النظيف في البطولة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان البلجيكي والأمريكي، فجر الثلاثاء، على ملعب لومن فيلد، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى بلوغ الدور ربع النهائي.
وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك (2-0) في الدور الثاني والثلاثين، بعد تدخل اعتبره الحكم "لعبًا عنيفًا" عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
إلا أن فيفا أعلن تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، استنادًا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، والتي تخول للجنة الانضباط تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية لفترة تجريبية.
وبموجب القرار، سيظل الطرد مسجلًا في الملف التأديبي للاعب، غير أن عقوبة الإيقاف لن تطبق في المباراة المقبلة، على أن يعاد تفعيلها إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال فترة التعليق الممتدة لعام واحد.
وفي المقابل، أكد الاتحاد البلجيكي أن القرار يتعارض مع المادة 66.4 من لائحة الانضباط التابعة لـ"فيفا"، التي تنص على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف في المباراة التالية.
وأضاف الاتحاد أن القرار يخالف أيضًا المادة 10.5 من لوائح كأس العالم 2026، والتي تؤكد أن أي لاعب أو مسؤول يطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو بعد إنذار ثانٍ، يعاقب تلقائيًا بالإيقاف عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.
وأشار البيان إلى أن هذا المبدأ تم التأكيد عليه كذلك في التعميم رقم 16 الخاص بكأس العالم 2026، والموجه إلى جميع الاتحادات المشاركة، إضافة إلى اجتماعات التنسيق التي تسبق مباريات البطولة.
وختم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، من أجل حماية حقوق المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبادئ اللعب النظيف في البطولة.
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