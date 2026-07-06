اتحاد الكرة البلجيكي يحتج على قرار "فيفا" بإيقاف تنفيذ عقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي

أصدربيانًا رسميًا أعرب فيه عن استغرابه من قرارتعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الدور ثمن النهائي منومن المقرر أن يلتقي المنتخبان، فجر الثلاثاء، على ملعب، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى بلوغ الدور ربع النهائي.وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الولايات المتحدة على(2-0) في الدور الثاني والثلاثين، بعد تدخل اعتبره الحكم "لعبًا عنيفًا" عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).إلا أنأعلن تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، استنادًا إلىمن لائحة الانضباط، والتي تخول للجنة الانضباط تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية لفترة تجريبية.وبموجب القرار، سيظل الطرد مسجلًا في الملف التأديبي للاعب، غير أن عقوبة الإيقاف لن تطبق في المباراة المقبلة، على أن يعاد تفعيلها إذا ارتكب مخالفة مماثلة خلال فترة التعليق الممتدة لعام واحد.وفي المقابل، أكد الاتحاد البلجيكي أن القرار يتعارض معمن لائحة الانضباط التابعة لـ"فيفا"، التي تنص على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف في المباراة التالية.وأضاف الاتحاد أن القرار يخالف أيضًامن لوائح، والتي تؤكد أن أي لاعب أو مسؤول يطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو بعد إنذار ثانٍ، يعاقب تلقائيًا بالإيقاف عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.وأشار البيان إلى أن هذا المبدأ تم التأكيد عليه كذلك فيالخاص بكأس العالم 2026، والموجه إلى جميع الاتحادات المشاركة، إضافة إلى اجتماعات التنسيق التي تسبق مباريات البطولة.وختم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة، من أجل حماية حقوق المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبادئفي البطولة.