مونديال 2026: الولايات المتحدة تتحدى بلجيكا من أجل بطاقة ربع النهائي
تتجه الأنظار فجر الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة مغامرتهم وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
ويأمل المنتخب الأمريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عامًا على الاستقلال، كما يتطلع إلى الثأر من خسارته أمام بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2014.
وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدور الثاني والثلاثين، ليبقي على آمال البلد المضيف في مواصلة المشوار، بعد خروج كل من كندا والمكسيك من البطولة.
في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض هجومية قوية، إذ سجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين، وكان قد حجز مقعده في ثمن النهائي عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2.
وسيدير المباراة الحكم الأردني أدهم المخادمة، بمساعدة مواطنيه محمد خلف وأحمد الرويلي، إلى جانب طاقم التحكيم الدولي المعين للمباراة.
وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من القمة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا.
ويأمل المنتخب الأمريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عامًا على الاستقلال، كما يتطلع إلى الثأر من خسارته أمام بلجيكا في ثمن نهائي مونديال 2014.
وكان المنتخب الأمريكي قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدور الثاني والثلاثين، ليبقي على آمال البلد المضيف في مواصلة المشوار، بعد خروج كل من كندا والمكسيك من البطولة.
في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض هجومية قوية، إذ سجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين، وكان قد حجز مقعده في ثمن النهائي عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2.
وسيدير المباراة الحكم الأردني أدهم المخادمة، بمساعدة مواطنيه محمد خلف وأحمد الرويلي، إلى جانب طاقم التحكيم الدولي المعين للمباراة.
وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من القمة المرتقبة بين البرتغال وإسبانيا.
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