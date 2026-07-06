مونديال 2026: الولايات المتحدة تتحدى بلجيكا من أجل بطاقة ربع النهائي

تتجه الأنظار فجر الثلاثاء إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبيضمن منافسات الدور ثمن النهائي من، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة مغامرتهم وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.ويأمل المنتخب الأمريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور، كما يتطلع إلى الثأر من خسارته أمام بلجيكا في ثمن نهائي مونديالوكان المنتخب الأمريكي قد بلغ هذا الدور بعد فوزه علىبهدفين دون رد في الدور الثاني والثلاثين، ليبقي على آمال البلد المضيف في مواصلة المشوار، بعد خروج كل منمن البطولة.في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد عروض هجومية قوية، إذ سجلفي آخر مباراتين، وكان قد حجز مقعده في ثمن النهائي عقب فوزه المثير علىبنتيجةوسيدير المباراة الحكم الأردني، بمساعدة مواطنيه، إلى جانب طاقم التحكيم الدولي المعين للمباراة.وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا في الدور ربع النهائي مع المتأهل من القمة المرتقبة بين