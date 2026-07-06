طهران.. حشود مليونية حول نعش خامنئي في اليوم الرابع لتشييعه
شهدت شوارع وساحات العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، حشودًا كبيرة توافدت للمشاركة في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.
وأفاد مسؤول إيراني بأن الجهات المنظمة كانت تعتزم إدخال الجثامين من ساحة الإمام الحسين إلى مسار التشييع، إلا أن الكثافة الكبيرة للحشود حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم، بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة، نقل الجثامين بواسطة مروحيات فوق مسار التشييع إذا اقتضت الحاجة.
وانطلقت مراسم التشييع عبر المسارات المعلنة في العاصمة، وسط حضور جماهيري واسع، حيث ردد المشاركون هتافات وشعارات دينية، كما شهدت عدة مناطق تجمعات كبيرة للمشيعين.
وأعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية أن مسار التشييع ينطلق من شارع دماوند مرورا بـساحة الإمام الحسين وشارع الثورة الإسلامية وساحة الثورة وشارع آزادي وصولا إلى طريق لشكري السريع.
وعلى الصعيد اللوجستي، أعلنت شركة تشغيل مترو طهران فتح جميع المحطات الواقعة على مسار التشييع، مع إمكانية إغلاق بعضها مؤقتًا في حال ارتفاع أعداد المسافرين، فيما تم إغلاق محطة الإمام الحسين بسبب الاكتظاظ الشديد.
من جهتها، أعلنت شركة الحافلات في طهران أنها وفرت أكثر من 3400 حافلة لنقل المشاركين، مؤكدة نقل نحو 5 ملايين مسافر خلال اليومين الماضيين، بمعدل تجاوز 2.5 مليون شخص يوميًا.
وشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت البورصة الإيرانية أن نشاط سوق رأس المال سيتواصل بشكل عادي، وأن التداولات ستجرى وفق البرنامج المعتاد، بالتزامن مع استمرار مراسم التشييع.
وأفاد مسؤول إيراني بأن الجهات المنظمة كانت تعتزم إدخال الجثامين من ساحة الإمام الحسين إلى مسار التشييع، إلا أن الكثافة الكبيرة للحشود حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم، بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة، نقل الجثامين بواسطة مروحيات فوق مسار التشييع إذا اقتضت الحاجة.
وانطلقت مراسم التشييع عبر المسارات المعلنة في العاصمة، وسط حضور جماهيري واسع، حيث ردد المشاركون هتافات وشعارات دينية، كما شهدت عدة مناطق تجمعات كبيرة للمشيعين.
وأعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية أن مسار التشييع ينطلق من شارع دماوند مرورا بـساحة الإمام الحسين وشارع الثورة الإسلامية وساحة الثورة وشارع آزادي وصولا إلى طريق لشكري السريع.
وعلى الصعيد اللوجستي، أعلنت شركة تشغيل مترو طهران فتح جميع المحطات الواقعة على مسار التشييع، مع إمكانية إغلاق بعضها مؤقتًا في حال ارتفاع أعداد المسافرين، فيما تم إغلاق محطة الإمام الحسين بسبب الاكتظاظ الشديد.
من جهتها، أعلنت شركة الحافلات في طهران أنها وفرت أكثر من 3400 حافلة لنقل المشاركين، مؤكدة نقل نحو 5 ملايين مسافر خلال اليومين الماضيين، بمعدل تجاوز 2.5 مليون شخص يوميًا.
وشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت البورصة الإيرانية أن نشاط سوق رأس المال سيتواصل بشكل عادي، وأن التداولات ستجرى وفق البرنامج المعتاد، بالتزامن مع استمرار مراسم التشييع.
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