طهران.. حشود مليونية حول نعش خامنئي في اليوم الرابع لتشييعه

شهدت شوارع وساحات العاصمة الإيرانية، اليوم، حشودًا كبيرة توافدت للمشاركة في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابقوعدد من أفراد عائلته.وأفاد مسؤول إيراني بأن الجهات المنظمة كانت تعتزم إدخال الجثامين منإلى مسار التشييع، إلا أن الكثافة الكبيرة للحشود حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم، بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة، نقل الجثامين بواسطة مروحيات فوق مسار التشييع إذا اقتضت الحاجة.وانطلقت مراسم التشييع عبر المسارات المعلنة في العاصمة، وسط حضور جماهيري واسع، حيث ردد المشاركون هتافات وشعارات دينية، كما شهدت عدة مناطق تجمعات كبيرة للمشيعين.وأعلنأن مسار التشييع ينطلق منمرورا بـوصولا إلىوعلى الصعيد اللوجستي، أعلنت شركة تشغيلفتح جميع المحطات الواقعة على مسار التشييع، مع إمكانية إغلاق بعضها مؤقتًا في حال ارتفاع أعداد المسافرين، فيما تم إغلاق محطةبسبب الاكتظاظ الشديد.من جهتها، أعلنت شركة الحافلات في طهران أنها وفرت أكثر منلنقل المشاركين، مؤكدة نقل نحوخلال اليومين الماضيين، بمعدل تجاوزوشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهموفي الجانب الاقتصادي، أعلنتأن نشاط سوق رأس المال سيتواصل بشكل عادي، وأن التداولات ستجرى وفق البرنامج المعتاد، بالتزامن مع استمرار مراسم التشييع.