JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:57 Tunis

طهران.. حشود مليونية حول نعش خامنئي في اليوم الرابع لتشييعه

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4b4d176226b0.61265237_lgmieqkjpfohn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 07:34 قراءة: 1 د, 8 ث
      
شهدت شوارع وساحات العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، حشودًا كبيرة توافدت للمشاركة في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.

وأفاد مسؤول إيراني بأن الجهات المنظمة كانت تعتزم إدخال الجثامين من ساحة الإمام الحسين إلى مسار التشييع، إلا أن الكثافة الكبيرة للحشود حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم، بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة، نقل الجثامين بواسطة مروحيات فوق مسار التشييع إذا اقتضت الحاجة.


وانطلقت مراسم التشييع عبر المسارات المعلنة في العاصمة، وسط حضور جماهيري واسع، حيث ردد المشاركون هتافات وشعارات دينية، كما شهدت عدة مناطق تجمعات كبيرة للمشيعين.


وأعلن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية أن مسار التشييع ينطلق من شارع دماوند مرورا بـساحة الإمام الحسين وشارع الثورة الإسلامية وساحة الثورة وشارع آزادي وصولا إلى طريق لشكري السريع.

وعلى الصعيد اللوجستي، أعلنت شركة تشغيل مترو طهران فتح جميع المحطات الواقعة على مسار التشييع، مع إمكانية إغلاق بعضها مؤقتًا في حال ارتفاع أعداد المسافرين، فيما تم إغلاق محطة الإمام الحسين بسبب الاكتظاظ الشديد.

من جهتها، أعلنت شركة الحافلات في طهران أنها وفرت أكثر من 3400 حافلة لنقل المشاركين، مؤكدة نقل نحو 5 ملايين مسافر خلال اليومين الماضيين، بمعدل تجاوز 2.5 مليون شخص يوميًا.

وشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلنت البورصة الإيرانية أن نشاط سوق رأس المال سيتواصل بشكل عادي، وأن التداولات ستجرى وفق البرنامج المعتاد، بالتزامن مع استمرار مراسم التشييع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332455

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Por - Spa | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bel | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 جويلية 2026 | 21 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:44
16:16
12:31
05:06
03:16
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-25
36°-24
37°-24
40°-26
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>