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واشنطن تسجل أكثر أيام عيد الاستقلال حرارة في تاريخها

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4b4b3cb8e4a6.78160168_plmekgfhjqoin.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 06:27 قراءة: 1 د, 5 ث
      
سجلت واشنطن رقما قياسيا في يوم الاستقلال ببلوغ الحرارة 38.8 درجة، بالتزامن مع موجة حر وعواصف أدت لانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان.

ووفقا لقناة "ABC" وخبراء الأرصاد، بلغت درجة الحرارة 38.8 درجة مئوية (102 فهرنهايت)، محطمة الرقم القياسي السابق الذي صمد لأكثر من قرن، والمسجل عام 1919 بواقع 37.7 درجة.


ولم تكن الحرارة الشديدة هي التحدي الوحيد، إذ أجبرت التحذيرات من عواصف رعدية وزخات من البرق الحشود على إخلاء "الممشى الوطني" وسط العاصمة، واللجوء إلى المباني المجاورة هربا من الرياح العاتية.


وامتدت تداعيات الطقس القاسي لتشمل مناطق واسعة من البلاد، حيث شهدت نيويورك موجة حر غير مسبوقة وصلت إلى 38 درجة تسببت في ذوبان الأسفلت، مما دفع العديد من المدن على الساحل الشرقي إلى إلغاء أو تأجيل فعاليات الاحتفال.

وأدى هذا المزيج من الحر الشديد والعواصف إلى إرباك البنية التحتية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 840 ألف منزل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "العواصف تجلب الحظ لأي مناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة! سننتظر حتى تمر، لا يهمني إن كان الوقت الثانية صباحا أو بعد ساعة من الآن".

وأضاف: "يبدو أنها ستنقضي، فهي دائما تفعل ذلك، سأكون هناك مهما كان، لكن الـ"مهما يكن" عادة ما ينتهي بها الأمر إلى شيء جيد، إنها ليلة السبت، فلنستمتع، حتى لو تأخرنا الليلة".
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