العثور على جثة تيكتوكر عراقية داخل منزل فنان شهير

تم العثور على جثة التيكتوكر العراقية ملك فارس المعروفة بـ"ملوكة الفارس" داخل شقة سكنية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، فانتقلت على الفور إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا، فيما جرى نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح اللازم لمعرفة السبب الدقيق للوفاة.وأضاف المصدر أن المحققين بدأوا بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة والاستماع إلى شهود عيان، في محاولة لإعادة بناء تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت الحادث.وفي تطور لافت، استدعت الأجهزة الأمنية فناناً عراقيا معروفا، تبين أن الشقة تعود له، وخضع للاستجواب ثم أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات رسمية، فيما تواصل التحقيقات لكشف كامل الملابسات.وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا يحدد سبب الوفاة، في وقت تداولت فيه مواقع التواصل روايات غير مؤكدة تحدثت عن سقوط أو انتحار، لكنها تبقى تكهنات تنتظر تأكيد تقرير الطب العدلي.وأثار الخبر حزنا واسعا بين متابعيها الذين نعوها بصدمة، مطالبين بالكشف عن الحقيقة لوقف الشائعات، في قضية لا تزال تفاصيلها النهائية في طي التحقيق.