شرطة دالاس تودع بعثة منتخب مصر بإهداء خاص قبل مواجهة الأرجنتين

شرطة دالاس تهدي التوأم شارة كأس العالم قبل السفر إلى أتلانتا



حرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، على توديع بعثة منتخب مصر الأول، قبل التوجه لمدينة أتلانتا، حيث صافحوا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وتبادلا التحية قبل تحرك… pic.twitter.com/6iGxbgzOrm — EFA.eg (@EFA) July 4, 2026

حرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية على توديع بعثة المنتخب المصري لكرة القدم قبل مغادرتها إلى مدينة أتلانتا، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن رجال الشرطة صافحوا المدير الفنيومدير المنتخب، قبل تحرك البعثة، كما أهدوهما شارة الشرطة الخاصة بتأمين بطولة كأس العالم، وهي شارة أمنية ذهبية صُممت خصيصًا احتفاءً بمشاركة رجال الأمن في تأمين الحدث العالمي، وذلك تعبيرًا عن تقديرهم لهما.وكانت بعثة منتخب "الفراعنة" قد غادرت دالاس متوجهة إلى أتلانتا، حيث تستعد لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني على ملعب "مرسيدس بنز"، يوم 7 جويلية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.يُذكر أن بعثة المنتخب المصري كانت قد شهدت قبل مواجهة أستراليا موقفًا مع رجال الشرطة داخل مقر إقامة الفريق، إثر محاولة أحد الأطفال عبور الحاجز الأمني، ما أدى إلى مشادة كلامية بين إبراهيم حسن وأحد أفراد الأمن، قبل أن يتم احتواء الموقف سريعًا.