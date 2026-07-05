دمشق تعلن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة رسمية إلى دمشق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة بعد أشهر من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس، في إطار مسار متواصل من الاتصالات بين الجانبين.وأوضحت الرئاسة السورية أن ماكرون سيصل برفقة وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب مواصلة الحوار السياسي. ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان جلسة حوار موسعة بمشاركة وفدي البلدين.وبحسب المصدر، ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات السورية الفرنسية.وكان الرئيس أحمد الشرع قد زار فرنسا العام الماضي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، حيث بحث الجانبان في قصر الإليزيه سبل تطوير العلاقات الثنائية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.وفي سياق متصل، تقرر تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لـمجلس الشعب السوري إلى موعد لاحق، بسبب ارتباط الرئيس أحمد الشرع باستقبال الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، بحسب رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد.