JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:12 Tunis

المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال.. وتهنئة ملكية مباشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4a0ae9b94530.20193610_pjgknlohfqmie.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 05 Juillet 2026 - 08:31 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تفاعل العاهل المغربي الملك محمد السادس سريعا مع تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الانتصار الكبير على كندا بثلاثة أهداف دون رد.

وحجز منتخب "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، عقب فوز مستحق حمل توقيع عز الدين أوناحي بهدفين، وسفيان رحيمي بهدف ثالث، ليواصل الفريق مسيرته المميزة في البطولة.


وبحسب ما نشره حساب صحيفة "هسبورت" على منصة "إكس"، قدم الملك محمد السادس تهنئته للاعبين بعد هذا الإنجاز، في اتصال هاتفي جمعه بكل من المدرب محمد وهبي وقائد المنتخب أشرف حكيمي، مشيدا بالأداء والنتائج.
أخبار ذات صلة:
السيسي يهنئ منتخب مصر بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2026...



وكان المنتخب المغربي بدأ مشواره في المونديال بتعادل أمام البرازيل (1-1)، قبل أن يحقق الفوز على اسكتلندا وهايتي، ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل للأدوار الإقصائية.

وواصل المغرب تألقه في الأدوار الإقصائية، بعدما تجاوز منتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332412

babnet
.

كل الأخبار...

09:12 - قابس : حملة لإزالة الأكواخ العشوائية بشاطئ غنوش
08:48 - البطولة السعودية: نادي الأهلي يعلن رسميا رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز
08:46 - اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحتفي باليوم الأولمبي في أجواء احتفالية بحي هلال
08:37 - مونديال 2026 - مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي واعتلاء صدارة الهدافين
08:31 - المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال.. وتهنئة ملكية مباشرة
08:19 - القيروان: افتتاح ساحة المغرب العربي في حلة جديدة بعد تهيئتها وفق مقاربة تشاركية تراعي النوع الاجتماعي
07:49 - مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030: رفع طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني الى 135 الف متكون في افق 2030
07:21 - بداية من اليوم .... انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس لإعدادية النموذجية
06:50 - طقس... سحب قليلة والحرارة في ارتفاع طفيف
06:38 - مدرب فرنسا كان يخشى استهداف لاعبي باراغواي لمبابي في الدور ثمن النهائي لكأس العالم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Bra - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Mex - Eng | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 05 جويلية 2026 | 20 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:44
16:16
12:31
05:06
03:15
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
5.31 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-23
36°-25
35°-23
36°-25
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/07)     1112,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/07)   29300 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>