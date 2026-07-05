المغرب يواصل كتابة التاريخ في المونديال.. وتهنئة ملكية مباشرة

تفاعل العاهل المغربي الملك محمد السادس سريعا مع تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد الانتصار الكبير على كندا بثلاثة أهداف دون رد.وحجز منتخب "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، عقب فوز مستحق حمل توقيع عز الدين أوناحي بهدفين، وسفيان رحيمي بهدف ثالث، ليواصل الفريق مسيرته المميزة في البطولة.وبحسب ما نشره حساب صحيفة "هسبورت" على منصة "إكس"، قدم الملك محمد السادس تهنئته للاعبين بعد هذا الإنجاز، في اتصال هاتفي جمعه بكل من المدرب محمد وهبي وقائد المنتخب أشرف حكيمي، مشيدا بالأداء والنتائج.وكان المنتخب المغربي بدأ مشواره في المونديال بتعادل أمام البرازيل (1-1)، قبل أن يحقق الفوز على اسكتلندا وهايتي، ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل للأدوار الإقصائية.وواصل المغرب تألقه في الأدوار الإقصائية، بعدما تجاوز منتخب هولندا بركلات الترجيح (3-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).