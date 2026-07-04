مونديال 2026.. إيران تقدم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الولايات المتحدة

وكالات -

قدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الولايات المتحدة على "العراقيل التي وضعتها خلال استضافة مونديال 2026".وقال نائب وزير الرياضة والشباب في إيران محمد شروين أسبقيان، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، ردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا من تكرار مثل هذه العراقيل للبعثة الإيرانية في أولمبياد لوس أنجلوس المقبل: "كلما زادت عرقلتهم، زاد تحقيرهم في أعين شعوب العالم، لقد أثبتت السلوكيات غير المنطقية وغير المبدئية التي مارسها الأمريكيون تجاه المنتخب الوطني أن نظام الهيمنة هو نظام استغلالي واستبدادي".وأضاف أسبقيان: "نحن نؤمن بأن الرياضة بمنأى عن السياسة. ورغم كل المحاولات التي بُذلت لمنع المنتخب الوطني من المشاركة في كأس العالم، إلا أن قيادة البلاد ارتأت ضرورة مشاركته في المونديال. وقد قدم اللاعبون أداء مشرّفا في مبارياتهم، حيث قاتلوا وبذلوا قصارى جهدهم".وأكد السؤول الإيراني أنهم "لا تساورهم أي مخاوف بشأن العراقيل التي قد تضعها الولايات المتحدة أمام البعثة الإيرانية في أولمبياد 2028، فنحن نواصل عملنا بكل ثقة. ويقوم الميثاق الأولمبي على مبادئ السلام والصداقة، والرياضة تظل بمنأى عن السياسة، وسنكون حاضرين بقوة في أولمبياد لوس أنجلوس".وأكد نائب وزير الرياضة والشباب في إيران إن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يتابع الشكوى التي قدمها إلى الفيفا ضد أمريكا.وعانى منتخب إيران من ظروف سيئة قبل انطلاق البطولة، منذ أن دخلت بلاده في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في فيفري 2026.كما لم تسمح لهم أمريكا بإقامة معسكرهم التدريبي في ولاية أريزونا، فاضطروا بدلا من ذلك إلى إقامته عبر الحدود في مدينة تيخوانا بالمكسيك.واضطر منتخب إيران للسفر ذهابا وإيابا إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته في المونديال، مما أدى إلى تقليص وقت استعدادهم داخل أمريكا وأثر سلبا على تعافي اللاعبين بعد المباريات، وفقا لما صرح به مدربهم.وتعادل منتخب إيران في مبارياته الثلاث، لأمام كل من نيوزلندا وبلجيكا ومصر، واحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ولم الحظ بالوصول إلى دور الـ32 ضمن أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث، فقد حالت نتائج 8 مجموعات أخرى دون ذلك.