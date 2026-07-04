آلاف الإيرانيين يودعون خامنئي في مصلى الإمام الخميني قبل تشييعه

وكالات -

توافد آلاف الإيرانيين، اليوم السبت، إلىوسط العاصمةلإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد الإيراني السابق، قبل مراسم التشييع الرسمية المقررة يوم الاثنين.وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثمان خامنئي وجثامين عدد من أفراد أسرته، الذين قضوا جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في شهر فيفري الماضي، نُقلت إلى صحن المصلى لإتاحة المجال أمام المواطنين لتوديعه.وفتحت أبواب المصلى منذ الساعة الرابعة فجرا، حيث بدأت أعداد كبيرة من المشيعين بالتوافد للمشاركة في مراسم الوداع الشعبي.ونقلت وكالةالإيرانية عن المشيعين أن حضورهم يمثل "آخر تحية وداع" لخامنئي، مؤكدة أن مراسم الوداع ستتواصل على مدى يوميوكانت مراسم الجنازة الرسمية قد انطلقت أمس في طهران باستقبال وفود رسمية ودبلوماسية من أكثر من، في خطوة هدفت إلى إضفاء طابع رسمي ودولي على الحدث.ومن المنتظر أن تُختتم مراسم الوداع بتشييع رسمي كبير يجوب شوارع العاصمةيوم