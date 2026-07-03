احتجاجات واسعة لعمال مرسيدس في ألمانيا رفضا لخطط التقشف

شهدت عدة مدن ألمانية، الجمعة، احتجاجات شارك فيها آلاف العاملين في شركةرفضا لخطط خفض التكاليف، في تحركات يتوقع أن تمتد إلى شركات أخرى في قطاع السيارات.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ضغوط متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية، نتيجة المنافسة القوية من الشركات الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية، ما دفع عددا من الشركات إلى اعتماد خطط لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات والوظائف.وتجمع المحتجون أمام مصانع مرسيدس في عدد من المدن، فيما أكدت رئيسة نقابة، كريستيانه بنر، خلال تجمع في دوسلدورف، رفض العمال لتحميلهم كلفة إجراءات التقشف، مشيرة إلى أن المساهمين يواصلون تحقيق أرباح كبيرة في حين يُطلب من الموظفين التضحية بحقوقهم.وترفض النقابة مقترحات تتضمن زيادة ساعات العمل الأسبوعية دون مقابل، إلى جانب تقليص عدد من المزايا الوظيفية.وبحسب نقابة "آي جي ميتال"، شارك أكثر منفي الاحتجاجات على مستوى البلاد، بينما قدرت شركة مرسيدس عدد المشاركين بنحوفي ستة مواقع.وأكدت مرسيدس، التي تراجعت أرباحها إلى النصف خلال العام الماضي، أن إجراءات خفض التكاليف أصبحت ضرورية بسبب ارتفاع التكاليف الهيكلية في ألمانيا، خاصة تكاليف العمالة، معتبرة أن ذلك أثر في قدرتها على المنافسة عالميا، مع تأكيدها مواصلة الحوار مع ممثلي العمال.من جهتها، حذرت النقابة من أن احتجاجات الجمعة تمثل بداية موجة أوسع من التحركات في قطاع السيارات، قد تشمل شركات وموردين آخرين، من بينهم، وسط تقارير عن خطط لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وإغلاق عدد من المصانع داخل ألمانيا.