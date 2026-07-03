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احتجاجات واسعة لعمال مرسيدس في ألمانيا رفضا لخطط التقشف

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:07 قراءة: 1 د, 11 ث
      
شهدت عدة مدن ألمانية، الجمعة، احتجاجات شارك فيها آلاف العاملين في شركة مرسيدس-بنز رفضا لخطط خفض التكاليف، في تحركات يتوقع أن تمتد إلى شركات أخرى في قطاع السيارات.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ضغوط متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية، نتيجة المنافسة القوية من الشركات الصينية، والرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية، ما دفع عددا من الشركات إلى اعتماد خطط لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات والوظائف.


وتجمع المحتجون أمام مصانع مرسيدس في عدد من المدن، فيما أكدت رئيسة نقابة "آي جي ميتال"، كريستيانه بنر، خلال تجمع في دوسلدورف، رفض العمال لتحميلهم كلفة إجراءات التقشف، مشيرة إلى أن المساهمين يواصلون تحقيق أرباح كبيرة في حين يُطلب من الموظفين التضحية بحقوقهم.


وترفض النقابة مقترحات تتضمن زيادة ساعات العمل الأسبوعية دون مقابل، إلى جانب تقليص عدد من المزايا الوظيفية.

وبحسب نقابة "آي جي ميتال"، شارك أكثر من 33 ألف عامل في الاحتجاجات على مستوى البلاد، بينما قدرت شركة مرسيدس عدد المشاركين بنحو 16 ألفا في ستة مواقع.

وأكدت مرسيدس، التي تراجعت أرباحها إلى النصف خلال العام الماضي، أن إجراءات خفض التكاليف أصبحت ضرورية بسبب ارتفاع التكاليف الهيكلية في ألمانيا، خاصة تكاليف العمالة، معتبرة أن ذلك أثر في قدرتها على المنافسة عالميا، مع تأكيدها مواصلة الحوار مع ممثلي العمال.

من جهتها، حذرت النقابة من أن احتجاجات الجمعة تمثل بداية موجة أوسع من التحركات في قطاع السيارات، قد تشمل شركات وموردين آخرين، من بينهم فولكس فاغن، وسط تقارير عن خطط لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وإغلاق عدد من المصانع داخل ألمانيا.
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