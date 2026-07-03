السيسي يهنئ منتخب مصر بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2026

أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ ١٦ لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 3, 2026

هنأ الرئيس المصريمنتخب بلاده لكرة القدم عقب تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ "الفراعنة".وكتب السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.ويواصل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة، بعدما حقق أول تأهل له إلى الدور ثمن النهائي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.