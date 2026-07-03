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السيسي يهنئ منتخب مصر بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 23:01 قراءة: 1 د, 8 ث
      
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب بلاده لكرة القدم عقب تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ "الفراعنة".
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وكتب السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب. لقد أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".


وكان المنتخب المصري قد حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس.


ويواصل منتخب "الفراعنة" مشواره في البطولة، بعدما حقق أول تأهل له إلى الدور ثمن النهائي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
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