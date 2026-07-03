إيران: وصول جثمان خامنئي إلى مصلّى طهران استعدادا لمراسم تشييعه

WATCH: SAUDI ARABIA DELEGATION PAY THEIR RESECTS TO GRAND AYATOLLAH KHAMENEI AT THE FAREWELL CEREMONY IN TEHRAN pic.twitter.com/TaXIl8rncd — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 3, 2026

🇴🇲The Speaker of Oman’s Parliament and the accompanying delegation paid their respects to the late revolutionary leader, Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/MX0H096Wrw — The Saviour (@TheSaviour) July 3, 2026

وصل جثمان آية الله مكرر آية الله علي خامنئي إلى مصلّى طهران الكبير قبل يوم من تشييعه الذي يستمر ستة أيام بعد اغتياله في ضربات أمريكية-إسرائيلية وفق إعلام رسمي. من المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص وشخصيات أجنبية بارزة في مراسم في مراسم مكرر التشييع الرسمية السبت. كما شوهد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي في أول ظهور له منذ حرب فيفري.وألقى الرئيس مسعود بيزشكيان التحية على الجثمان، مع مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف.