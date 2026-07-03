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مصر وأستراليا في مواجهة حاسمة بمونديال 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 11:41 قراءة: 0 د, 47 ث
      
يخوض المنتخب المصري، مساء اليوم، مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متساويا مع بلجيكا المتصدرة بفارق الأهداف، إثر تعادله مع بلجيكا (1-1)، وفوزه على نيوزيلندا (3-1)، ثم تعادله مع إيران (1-1).


في المقابل، بلغ المنتخب الأسترالي هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز على تركيا (2-0)، وخسارة أمام الولايات المتحدة (0-2)، وتعادل سلبي مع باراغواي.


وسيواجه الفائز من لقاء مصر وأستراليا، في دور الـ16، المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.

موعد المباراة (بتوقيت تونس):

* 19:00: مصر × أستراليا

القنوات الناقلة:

* beIN Sports MAX 1
* beIN Sports MAX 3
* beIN Sports (المفتوحة)
* M6 الفرنسية

المعلقان:

* علي محمد علي
* علي الكعبي
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