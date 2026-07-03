مصر وأستراليا في مواجهة حاسمة بمونديال 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المصري، مساء اليوم، مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي ضمن منافساتمن، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلىوكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد، متساويا مع بلجيكا المتصدرة بفارق الأهداف، إثر تعادله مع بلجيكا (1-1)، وفوزه على نيوزيلندا (3-1)، ثم تعادله مع إيران (1-1).في المقابل، بلغ المنتخب الأسترالي هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد، جمعها من فوز على تركيا (2-0)، وخسارة أمام الولايات المتحدة (0-2)، وتعادل سلبي مع باراغواي.وسيواجه الفائز من لقاء مصر وأستراليا، في دور الـ16، المتأهل من مواجهةمصر × أستراليا* beIN Sports MAX 1* beIN Sports MAX 3* beIN Sports (المفتوحة)* M6 الفرنسية* علي محمد علي* علي الكعبي