تفشي فيروس معوي على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا يصيب أكثر من 120 شخصا

فرضت السلطات الصحية فيالحجر الصحي على السفينة السياحيةالتابعة لشركة، بعد تسجيل إصابة أكثر منبفيروسالمسبب للقيء والإسهال الحاد.وسجلت الإصابات خلال رحلة بحرية استمرتإلى، مرورا بكندا، حيث ظهرت الأعراض على، ما دفع الشركة إلى تفعيل إجراءات صحية مشددة شملت عزل المصابين، وتعقيم السفينة بالكامل، وجمع عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية.وأوضحتأن الإصابات شملتمن الركاب ومن أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع بعد تطبيق إجراءات الوقاية والتنسيق مع برنامج الصحة البيئية الخاص بالسفن.وأكدت الشركة المشغلة أن عدد الإصابات ظل محدودا مقارنة بإجمالي الموجودين على متن السفينة، وأنها باشرت عملية تنظيف وتعقيم شاملة استعدادا لرحلتها المقبلة.ويعدالسبب الأكثر شيوعا لتفشي أمراض الجهاز الهضمي على متن السفن السياحية، إذ تسبب فيمن أصلسجلتها السلطات الصحية الأمريكية خلال العام الماضي.ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تسجيل تفش مماثل على متن سفينة أخرى تابعة للشركة نفسها في منطقة البحر الكاريبي، أصيب خلالها أكثر منوتتسع سفينةلنحومن أفراد الطاقم، وتضم أكثر منموزعة على