تفشي فيروس معوي على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا يصيب أكثر من 120 شخصا
فرضت السلطات الصحية في سان فرانسيسكو الحجر الصحي على السفينة السياحية "روبي برينسيس" التابعة لشركة برينسيس كروزيس، بعد تسجيل إصابة أكثر من 120 شخصا بفيروس نوروفيروس المسبب للقيء والإسهال الحاد.
وسجلت الإصابات خلال رحلة بحرية استمرت 20 يوما إلى ألاسكا، مرورا بكندا، حيث ظهرت الأعراض على 125 راكبا وأحد أفراد الطاقم، ما دفع الشركة إلى تفعيل إجراءات صحية مشددة شملت عزل المصابين، وتعقيم السفينة بالكامل، وجمع عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الإصابات شملت 3.4 بالمائة من الركاب و2 بالمائة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع بعد تطبيق إجراءات الوقاية والتنسيق مع برنامج الصحة البيئية الخاص بالسفن.
وأكدت الشركة المشغلة أن عدد الإصابات ظل محدودا مقارنة بإجمالي الموجودين على متن السفينة، وأنها باشرت عملية تنظيف وتعقيم شاملة استعدادا لرحلتها المقبلة.
ويعد فيروس نوروفيروس السبب الأكثر شيوعا لتفشي أمراض الجهاز الهضمي على متن السفن السياحية، إذ تسبب في 17 حالة من أصل 23 حالة تفش سجلتها السلطات الصحية الأمريكية خلال العام الماضي.
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تسجيل تفش مماثل على متن سفينة أخرى تابعة للشركة نفسها في منطقة البحر الكاريبي، أصيب خلالها أكثر من 100 شخص.
وتتسع سفينة "روبي برينسيس" لنحو 3080 راكبا و1200 من أفراد الطاقم، وتضم أكثر من 1500 غرفة موزعة على 19 طابقا.
وسجلت الإصابات خلال رحلة بحرية استمرت 20 يوما إلى ألاسكا، مرورا بكندا، حيث ظهرت الأعراض على 125 راكبا وأحد أفراد الطاقم، ما دفع الشركة إلى تفعيل إجراءات صحية مشددة شملت عزل المصابين، وتعقيم السفينة بالكامل، وجمع عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية.
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الإصابات شملت 3.4 بالمائة من الركاب و2 بالمائة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن عدد الحالات بدأ في التراجع بعد تطبيق إجراءات الوقاية والتنسيق مع برنامج الصحة البيئية الخاص بالسفن.
وأكدت الشركة المشغلة أن عدد الإصابات ظل محدودا مقارنة بإجمالي الموجودين على متن السفينة، وأنها باشرت عملية تنظيف وتعقيم شاملة استعدادا لرحلتها المقبلة.
ويعد فيروس نوروفيروس السبب الأكثر شيوعا لتفشي أمراض الجهاز الهضمي على متن السفن السياحية، إذ تسبب في 17 حالة من أصل 23 حالة تفش سجلتها السلطات الصحية الأمريكية خلال العام الماضي.
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تسجيل تفش مماثل على متن سفينة أخرى تابعة للشركة نفسها في منطقة البحر الكاريبي، أصيب خلالها أكثر من 100 شخص.
وتتسع سفينة "روبي برينسيس" لنحو 3080 راكبا و1200 من أفراد الطاقم، وتضم أكثر من 1500 غرفة موزعة على 19 طابقا.
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