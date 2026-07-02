حفيظ دراجي: السلطات الأمريكية حددت هوية أكثر من 30 شخصاً في قضية الاعتداء على الطفل وسيم
كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن مستجدات جديدة في قضية الطفل الجزائري الأمريكي وسيم، الذي تعرض لاعتداء من قبل عدد من المشجعين عقب مباراة المغرب وهولندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.
وأوضح دراجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه فضّل التريث قبل التعليق على الحادثة إلى أن تمكن من التواصل شخصياً مع الطفل، البالغ من العمر 14 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان قد توجه إلى الملعب لتشجيع المنتخب المغربي قبل أن يتعرض، وفق وصفه، إلى "اعتداء وحشي وجبان" من مجموعة من المشجعين.
وأضاف أنه امتنع عن نشر مقطع الفيديو المتداول للحادثة، احتراماً لمشاعر المتابعين وتفادياً لمزيد من الاحتقان، مؤكداً أن الواقعة استدعت تحرك السلطات الأمريكية والقنصلية الجزائرية في نيويورك.
وأشار دراجي إلى أن الأجهزة الأمنية راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد هوية أكثر من 30 شخصاً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن القضية تحظى بمتابعة جدية، خاصة وأن الضحية قاصر.
ودعا المعلق الجزائري الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكداً أن ملاعب كرة القدم يجب أن تبقى فضاءً للتنافس الشريف والمتعة، بعيداً عن العنف والكراهية.
وختم منشوره بالدعاء للطفل وسيم بالشفاء العاجل، مذكراً بأن الطفل ظهر في الفيديو قبل الاعتداء وهو يقول: "إن شاء الله تفوز المغرب"، معتبراً أن كلمات طفل بريء كان يفترض أن تُقابل بالاحترام لا بالعنف.
وأوضح دراجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه فضّل التريث قبل التعليق على الحادثة إلى أن تمكن من التواصل شخصياً مع الطفل، البالغ من العمر 14 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان قد توجه إلى الملعب لتشجيع المنتخب المغربي قبل أن يتعرض، وفق وصفه، إلى "اعتداء وحشي وجبان" من مجموعة من المشجعين.
وأضاف أنه امتنع عن نشر مقطع الفيديو المتداول للحادثة، احتراماً لمشاعر المتابعين وتفادياً لمزيد من الاحتقان، مؤكداً أن الواقعة استدعت تحرك السلطات الأمريكية والقنصلية الجزائرية في نيويورك.
وأشار دراجي إلى أن الأجهزة الأمنية راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد هوية أكثر من 30 شخصاً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن القضية تحظى بمتابعة جدية، خاصة وأن الضحية قاصر.
قبل مشاركة هذه القصة المؤلمة، فضللت التريث حتى أتواصل مع الطفل الجزائري "وسيم"، البالغ من العمر 14 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية، والذي علمت أنه ذهب لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته أمام هولندا، فإذا به يتعرض لاعتداء وحشي وجبان من طرف مجموعة من المشجعين، في مشهد صادم لا يمت إلى… pic.twitter.com/a4D5736lux— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 2, 2026
ودعا المعلق الجزائري الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكداً أن ملاعب كرة القدم يجب أن تبقى فضاءً للتنافس الشريف والمتعة، بعيداً عن العنف والكراهية.
وختم منشوره بالدعاء للطفل وسيم بالشفاء العاجل، مذكراً بأن الطفل ظهر في الفيديو قبل الاعتداء وهو يقول: "إن شاء الله تفوز المغرب"، معتبراً أن كلمات طفل بريء كان يفترض أن تُقابل بالاحترام لا بالعنف.
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