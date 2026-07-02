حفيظ دراجي: السلطات الأمريكية حددت هوية أكثر من 30 شخصاً في قضية الاعتداء على الطفل وسيم

قبل مشاركة هذه القصة المؤلمة، فضللت التريث حتى أتواصل مع الطفل الجزائري "وسيم"، البالغ من العمر 14 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية، والذي علمت أنه ذهب لتشجيع المنتخب المغربي في مباراته أمام هولندا، فإذا به يتعرض لاعتداء وحشي وجبان من طرف مجموعة من المشجعين، في مشهد صادم لا يمت إلى… pic.twitter.com/a4D5736lux — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 2, 2026

كشف المعلق الرياضي الجزائريعن مستجدات جديدة في قضية الطفل الجزائري الأمريكي، الذي تعرض لاعتداء من قبل عدد من المشجعين عقب مباراةضمن منافساتوأوضح دراجي، في منشور عبر منصة، أنه فضّل التريث قبل التعليق على الحادثة إلى أن تمكن من التواصل شخصياً مع الطفل، البالغ من العمرويحمل الجنسية الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان قد توجه إلى الملعب لتشجيع المنتخب المغربي قبل أن يتعرض، وفق وصفه، إلى "اعتداء وحشي وجبان" من مجموعة من المشجعين.وأضاف أنه امتنع عن نشر مقطع الفيديو المتداول للحادثة، احتراماً لمشاعر المتابعين وتفادياً لمزيد من الاحتقان، مؤكداً أن الواقعة استدعت تحرك السلطات الأمريكية والقنصلية الجزائرية فيوأشار دراجي إلى أن الأجهزة الأمنية راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد هوية أكثر من، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن القضية تحظى بمتابعة جدية، خاصة وأن الضحية قاصر.ودعا المعلق الجزائري الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكداً أن ملاعب كرة القدم يجب أن تبقى فضاءً للتنافس الشريف والمتعة، بعيداً عن العنف والكراهية.وختم منشوره بالدعاء للطفل وسيم بالشفاء العاجل، مذكراً بأن الطفل ظهر في الفيديو قبل الاعتداء وهو يقول:، معتبراً أن كلمات طفل بريء كان يفترض أن تُقابل بالاحترام لا بالعنف.