JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:38 Tunis

حفيظ دراجي: السلطات الأمريكية حددت هوية أكثر من 30 شخصاً في قضية الاعتداء على الطفل وسيم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a469340f2b6f7.05651476_qplmgjokfinhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Juillet 2026 - 17:35 قراءة: 1 د, 21 ث
      
كشف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن مستجدات جديدة في قضية الطفل الجزائري الأمريكي وسيم، الذي تعرض لاعتداء من قبل عدد من المشجعين عقب مباراة المغرب وهولندا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح دراجي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه فضّل التريث قبل التعليق على الحادثة إلى أن تمكن من التواصل شخصياً مع الطفل، البالغ من العمر 14 عاماً ويحمل الجنسية الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان قد توجه إلى الملعب لتشجيع المنتخب المغربي قبل أن يتعرض، وفق وصفه، إلى "اعتداء وحشي وجبان" من مجموعة من المشجعين.


وأضاف أنه امتنع عن نشر مقطع الفيديو المتداول للحادثة، احتراماً لمشاعر المتابعين وتفادياً لمزيد من الاحتقان، مؤكداً أن الواقعة استدعت تحرك السلطات الأمريكية والقنصلية الجزائرية في نيويورك.


وأشار دراجي إلى أن الأجهزة الأمنية راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة وتمكنت من تحديد هوية أكثر من 30 شخصاً، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، لافتاً إلى أن القضية تحظى بمتابعة جدية، خاصة وأن الضحية قاصر.

ودعا المعلق الجزائري الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكداً أن ملاعب كرة القدم يجب أن تبقى فضاءً للتنافس الشريف والمتعة، بعيداً عن العنف والكراهية.

وختم منشوره بالدعاء للطفل وسيم بالشفاء العاجل، مذكراً بأن الطفل ظهر في الفيديو قبل الاعتداء وهو يقول: "إن شاء الله تفوز المغرب"، معتبراً أن كلمات طفل بريء كان يفترض أن تُقابل بالاحترام لا بالعنف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332269

babnet

كل الأخبار...

17:38 - صندوق الجوائح: مداخيل أقل من التعويضات ووزارة المالية تدعو إلى التريث في إلزامية الانخراط
17:37 - البطولة العربية للشابات لكرة السلة: المنتخب التونسي يتوج باللقب بعد اكتساح الجزائر
17:35 - حفيظ دراجي: السلطات الأمريكية حددت هوية أكثر من 30 شخصاً في قضية الاعتداء على الطفل وسيم
17:32 - تمديد برمجة الدورة التاسعة المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع
17:30 - رجة أرضية بقوة 2.4 درجات غرب جرجيس
17:22 - السجن 17 عاماً لشاب حاول قتل جاره طعناً في البحر الأزرق
17:20 - بن عروس: إخماد حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل بسوق الجملة ببئر القصعة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية (بلاغ)
17:10 - كرة اليد: 5 سبتمبر 2026 انطلاق الموسم الجديد لـبطولة النخبة الوطنية
17:07 - النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق "الكنام"
17:06 - وزارة الصحة تصدر جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين مع بداية موسم الصيف
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
10.31 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
34°-25
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24893,7
  • (02/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37285 DT
  • (02/07)
  • 1 $ = 2,96028 DT
  • Solde Compte du Trésor     (01/07)     936,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (01/07)   29275 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>