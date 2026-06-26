قبيل مواجهة مصر وإيران.. حسام حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد أبو تريكة

شكر خاص من العميد حسام حسن إلى عم الناس محمد أبو تريكه ♥ ♥ 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/tHW4OHIgfd — Sherine Mohamed (@sherine412) June 26, 2026

وجه المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن رسالة إلى نجم "الفراعنة" السابق، محمد أبو تريكة، خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" التي يعمل بها أسطورة الأهلي.وقال حسام حسن في أعقاب مؤتمر صحفي عقده قبيل مواجهة مصر وإيران المقررة السبت ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026: "تحياتي للجميع في الأستوديو (التحليلي لقناة بي إن سبورتس)، لكن بصفة خاصة إلى محمد أبو تريكة، فهو أخ جميل وعزيز علي، وكنت سعيدا به عندما شاركنا معا في كأس أمم إفريقيا 2006، وأشكره على مساندته وحبه للمنتخب المصري".وكان أبو تريكة قد وجه رسالة إلى حسام حسن عقب فوز مصر على نيوزيلندا في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وطلب منه التركيز في الملعب وعدم الرد على الانتقادات.ويدخل منتخب مصر مباراة الغد في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، من تعادل مع بلجيكا (1-1) في الجولة الأولى، وفوز على نيوزيلندا (3-1) في الثانية.التعادل يكفي "الفراعنة" للعبور إلى دور الـ32 مباشرة، وحتى شبح الخسارة لا يعني النهاية، إذ قد يتأهل المنتخب ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.