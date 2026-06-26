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ترامب يهدد دول أوروبا برسوم جمركية بنسبة 100% بسبب ضريبة الخدمات الرقمية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 19:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على واردات أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية تستهدف الشركات الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن العديد من الدول الأوروبية تناقش التنفيذ الفوري لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض هذه الدول باتت قريبة من الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.


وأضاف أن أي دولة تعتمد مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق بغض النظر عن طبيعة العلاقات أو الاتفاقيات التجارية القائمة أو المستقبلية مع تلك الدول.


ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه ملف الضرائب الرقمية في أوروبا جدلا متزايدا، حيث سبق للاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء أن ناقشوا فرض أو توسيع ضرائب على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها الشركات الأمريكية.

كما كانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي اعتمدت ضريبة على الخدمات الرقمية، ما أدى إلى توترات تجارية سابقة مع واشنطن، التي هددت حينها بإجراءات انتقامية ورسوم جمركية على منتجات فرنسية.
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