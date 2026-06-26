"فولكس فاغن" تخطط لإلغاء 100 ألف وظيفة وإغلاق 4 مصانع في ألمانيا

تستعد شركةالألمانية لتنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها، تتضمن إلغاء نحوحول العالم وإغلاقفي ألمانيا، في إطار خطة لمواجهة الأزمة التي تعيشها المجموعة.ووفقاً لتقرير نشرته مجلةالألمانية نقلاً عن مصادر داخلية، يعتزم الرئيس التنفيذيخفض ما يصل إلى 100 ألف وظيفة من إجمالي نحويعملون لدى المجموعة، وهو ما يمثل ضعف الهدف الذي كانت الشركة قد أعلنته سابقاً والمتمثل في الاستغناء عن 50 ألف موظف بحلول عام 2030.وبحسب التقرير، عرض بلوم خطة إعادة الهيكلة على مجلس الإدارة، دون تحديد رقم نهائي للوظائف التي سيتم إلغاؤها، بهدف الإبقاء على مرونة في تنفيذ الخطة. واكتفت الشركة بالتأكيد أن التفاصيل ستتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل الهيئات المختصة، دون التعليق على ما ورد في التقرير.وتشمل الخطة أيضاً إمكانية إغلاق أربعة مواقع إنتاج على المدى المتوسط، وهي مصانع فولكس فاغن في، إضافة إلى مصنعفي، مع إنهاء الإنتاج تدريجياً بعد انتهاء دورة حياة الطرازات الحالية.ولا يزال من غير الواضح كيفية تنفيذ هذا التقليص الكبير في ظل قوانين العمل الألمانية، خاصة أن فولكس فاغن ترتبط باتفاقية لضمان الوظائف تمتد حتى نهاية عام 2030، فيما يستمر اتفاق مماثل لدى أودي حتى عام 2033.وتتضمن خطة الإصلاح كذلك إعادة هيكلة المجموعة عبر فصل العلامة التجاريةوقسم المكونات وتحويلهما إلى شركتين مستقلتين، بما قد يتيح مستقبلاً إدراج بعض الأنشطة في أسواق المال.وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع الأداء المالي للمجموعة، إذ انخفض صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبةإلى، بينما تراجعت الإيرادات بنسبةإلىكما تواجه الشركة ضغوطاً إضافية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي تكلفها نحو، إلى جانب تراجع مبيعاتها في السوق الصينية بنسبةخلال الربع الأول، مع تصاعد المنافسة من الشركات المحلية، وفي مقدمتها