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إيرباص تطلق فحوصات عاجلة لطائرات إيه 380 بعد رصد خلل هيكلي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Juin 2026 - 16:44 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أعلنت إيرباص فحص 16 طائرة من طراز" إيه 380"، بينها خمس بشكل عاجل، بعد اكتشاف تشققات في أحد مكونات هيكل الجناح لدى طائرات تابعة لـطيران الإمارات وكوانتاس.

وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توجيهات بإجراء عمليات تفتيش عاجلة، تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، وذلك عقب رصد التشققات خلال عمليات صيانة دورية، وفق ما أوضحت إيرباص.


وتتعلق التشققات بعارضة هيكلية تمتد على طول الجناح، وتتحمل جزءا كبيرا من الأحمال الهوائية التي تواجهها هذه الطائرات العملاقة ذات الطابقين أثناء الرحلات الجوية.
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ومن بين الطائرات الـ16 المشمولة بالفحص، تشغل طيران الإمارات 15 طائرة، بينما تشغل كوانتاس طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستخضع للفحص الفوري فهي جميعاً ضمن أسطول طيران الإمارات، ومن المتوقع بدء عمليات الفحص اعتبارا من يوم الأربعاء.

وتعد طائرات إيه 380 من أكبر الطائرات التجارية في العالم، وتستخدمها عدة شركات طيران، من بينها طيران الإمارات، والخطوط الجوية السنغافورية، و"بريتيش إيرويز" و"كوانتاس" و"لوفتهانزا" والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الكورية، والاتحاد للطيران، إضافة إلى خطوط "إيه إن إيه" و"آسيانا".

وتملك طيران الإمارات أكبر أسطول من طائرات إيه 380 عالميا، حيث تشغل أكثر من نصف الطائرات النشطة من هذا الطراز، الذي أوقفت إيرباص إنتاجه عام 2021.

وأكدت طيران الإمارات أن عمليات الفحص ستبدأ خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أنها ستنفذ جميع الإجراءات المطلوبة قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة، بالتنسيق مع إيرباص والجهات المختصة، بهدف الحد من أي تأثير على جدول الرحلات.

وكانت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران قد كشفت في توجيهات صدرت في ديسمبر 2025 عن وجود تشققات في إحدى الطائرات، محذرة من أنها قد تؤثر في سلامة هيكل الجناح.

وبناء على ذلك، حددت إيرباص جميع طائرات إيه 380 التي تعود إلى فترة تصنيع مماثلة، وقررت إخضاع خمس منها لفحوصات فورية للتأكد من سلامتها.

المصدر: swissinfo
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