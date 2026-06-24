أردوغان يمازح بشأن التدخين بعد إقلاع ميلوني: أتمنى إقناع الأتراك بالأمر نفسه

مازح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التدخين، معربا عن أمله في أن يتمكن من إقناع مواطني بلاده بالإقلاع عنه، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توقفها عن التدخين.وجاء تصريح أردوغان خلال حديث مع الصحفيين، حيث رحب بقرار ميلوني قائلا: "هذا أمر رائع"، قبل أن يضيف مازحا: "أتمنى لو أستطيع أن أجعل الناس في بلدي يقلعون عن التدخين أيضا"، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في تركيا.وكانت ميلوني قد كشفت، على هامش قمة مجموعة السبع، أنها أقلعت عن التدخين منذ الأول من ماي الماضي، في خطوة لاقت إشادة من عدد من القادة المشاركين.وجاء الإعلان خلال حديث غير رسمي التقطته الميكروفونات المفتوحة، عندما سألها المستشار الألماني فريدريش ميرتس عما إذا كانت قد دخنت سيجارة ذلك الصباح، لتجيب مبتسمة: "لم أدخن منذ الأول من ماي".وسارع عدد من القادة إلى تهنئتها، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الذين أشادوا بقدرتها على التخلي عن عادة لازمتها لسنوات.ويكتسي قرار ميلوني أهمية خاصة نظرا لارتباطها بالتدخين لفترة طويلة، إذ سبق أن تحدثت في مناسبات عدة عن صعوبة الإقلاع عنه، بل ومازحت العام الماضي بأنها قد تصبح أكثر عصبية إذا توقفت عن التدخين.ومن المفارقات التي أعادت وسائل الإعلام التذكير بها، أن ميلوني كانت قد صرحت سابقا لأردوغان بأنها "ستقتل أحدهم" إذا أُجبرت على الإقلاع عن التدخين، قبل أن تنجح اليوم في اتخاذ هذه الخطوة التي فاجأت عددا من المراقبين.