الذهب يتراجع دون 4000 دولار للأونصة لأول مرة منذ نوفمبر 2025
واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لتتراجع إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.
وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 3.04 بالمائة لتبلغ 3992.10 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 3.07 بالمائة إلى 4021.90 دولاراً للأونصة.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع مواصلة الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب قوية، حيث سجل أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية.
ويعزو محللون هذا الأداء إلى توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل موجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب ترقب الأسواق لخطوات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تشمل رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 3.04 بالمائة لتبلغ 3992.10 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 3.07 بالمائة إلى 4021.90 دولاراً للأونصة.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع مواصلة الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب قوية، حيث سجل أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية.
ويعزو محللون هذا الأداء إلى توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل موجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب ترقب الأسواق لخطوات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تشمل رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
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