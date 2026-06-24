الذهب يتراجع دون 4000 دولار للأونصة لأول مرة منذ نوفمبر 2025

واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لتتراجع إلى ما دون مستوىللمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبةلتبلغ، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبةإلىوجاء هذا التراجع بالتزامن مع مواصلة الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب قوية، حيث سجل أعلى مستوياته في نحوأمام سلة من العملات الرئيسية.ويعزو محللون هذا الأداء إلى توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل موجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب ترقب الأسواق لخطوات جديدة منقد تشمل رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.