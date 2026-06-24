إيلون ماسك يفقد لقب أول تريليونير في التاريخ بعد تراجع ثروته إلى 957 مليار دولار
تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى أقل من تريليون دولار، لتستقر عند 957 مليار دولار وفق بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وذلك بعد انخفاض أسهم شركة سبيس إكس خلال الأيام الأخيرة.
وكان ماسك قد دخل التاريخ يوم 12 جوان 2026 كأول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، مستفيدا من النجاح الكبير للطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس.
غير أن سهم الشركة تراجع خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3.9 بالمائة ليغلق عند 148.57 دولارا، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.99 تريليون دولار لأول مرة منذ إدراجها في البورصة.
وبهذا التراجع، فقدت سبيس إكس أكثر من 550 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها عقب الطرح الأولي، بعدما كانت قد تجاوزت قيمة 2.9 تريليون دولار وجمعت أكثر من 85 مليار دولار من المستثمرين.
ورغم هذا الانخفاض، ما تزال سبيس إكس ضمن أكبر الشركات المدرجة في العالم، حيث تحتل حاليا المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية.
ويُذكر أن الطرح التاريخي لسبيس إكس لم يساهم فقط في رفع ثروة إيلون ماسك إلى مستويات غير مسبوقة، بل أدى أيضا إلى ظهور أكثر من 4400 مليونير جديد من موظفي الشركة الذين استفادوا من أسهمهم وحصصهم في رأس المال.
وكان ماسك قد دخل التاريخ يوم 12 جوان 2026 كأول شخص تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، مستفيدا من النجاح الكبير للطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس.
غير أن سهم الشركة تراجع خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 3.9 بالمائة ليغلق عند 148.57 دولارا، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.99 تريليون دولار لأول مرة منذ إدراجها في البورصة.
وبهذا التراجع، فقدت سبيس إكس أكثر من 550 مليار دولار من قيمتها السوقية مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها عقب الطرح الأولي، بعدما كانت قد تجاوزت قيمة 2.9 تريليون دولار وجمعت أكثر من 85 مليار دولار من المستثمرين.
ورغم هذا الانخفاض، ما تزال سبيس إكس ضمن أكبر الشركات المدرجة في العالم، حيث تحتل حاليا المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية.
ويُذكر أن الطرح التاريخي لسبيس إكس لم يساهم فقط في رفع ثروة إيلون ماسك إلى مستويات غير مسبوقة، بل أدى أيضا إلى ظهور أكثر من 4400 مليونير جديد من موظفي الشركة الذين استفادوا من أسهمهم وحصصهم في رأس المال.
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