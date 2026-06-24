إيلون ماسك يفقد لقب أول تريليونير في التاريخ بعد تراجع ثروته إلى 957 مليار دولار

تراجعت ثروة الملياردير الأمريكيإلى أقل من تريليون دولار، لتستقر عندوفق بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وذلك بعد انخفاض أسهم شركةخلال الأيام الأخيرة.وكان ماسك قد دخل التاريخ يومكأول شخص تتجاوز ثروته حاجز، مستفيدا من النجاح الكبير للطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس.غير أن سهم الشركة تراجع خلال جلسة الثلاثاء بنسبةليغلق عند، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلىلأول مرة منذ إدراجها في البورصة.وبهذا التراجع، فقدت سبيس إكس أكثر منمن قيمتها السوقية مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها عقب الطرح الأولي، بعدما كانت قد تجاوزت قيمةوجمعت أكثر منمن المستثمرين.ورغم هذا الانخفاض، ما تزال سبيس إكس ضمن أكبر الشركات المدرجة في العالم، حيث تحتل حاليا المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية.ويُذكر أن الطرح التاريخي لسبيس إكس لم يساهم فقط في رفع ثروة إيلون ماسك إلى مستويات غير مسبوقة، بل أدى أيضا إلى ظهور أكثر منمن موظفي الشركة الذين استفادوا من أسهمهم وحصصهم في رأس المال.