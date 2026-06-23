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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يحصل على دكتوراه فخرية في جراحة القلب من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف

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Bookmark article    Publié le Mardi 23 Juin 2026 - 22:29 قراءة: 1 د, 40 ث
      
مُنح الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، دكتوراه فخرية في جراحة القلب من قبل الكلية الباكستانية للأطباء والجراحين (CPSP)، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في مجالات الصحة العامة والتعليم الطبي والبحث الصحي، وخدماته المتفانية للمجتمع.

وجرى تسليم دكتوراه الفخرية خلال حفل خاص أُقيم في إسلام آباد، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني إلى باكستان لمدة يوم واحد، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الجناح الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني.


وشهد الحفل كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش والقائد الأعلى لقوات الدفاع الباكستانية المشير سيد عاصم منير، في تأكيد على أهمية المناسبة وقوة العلاقات بين باكستان وإيران.


ويأتي هذا التكريم اعترافًا بالجهود التي بذلها الرئيس بزشكيان على مدى سنوات في تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز التعليم الطبي، ودعم البحث العلمي، وخدمة الإنسانية بإخلاص ومثابرة.



من طبيب إلى سياسي

وُلد بزشكيان في 29 سبتمبر عام 1954 في مدينة مهاباد .

تخرج في كلية الطب بجامعة تبريز، وخدم مقاتلاً وطبيباً في الحرب العراقية-الإيرانية بين عامي 1980 و1988، وبعد الحرب واصل بزشكيان تعليمه بالتخصص في الجراحة العامة في جامعة تبريز للعلوم الصحية.

حصل بزشكيان على تخصصه الفرعي في جراحة القلب من جامعة إيران للعلوم الصحية في عام 1993، وأصبح فيما بعد متخصصاً في جراحة القلب وشغل منصب رئيس جامعة تبريز للعلوم الصحية بين عامي 1994 و1999.

بدأت حياته السياسية بتعيينه نائباً لوزير الصحة عام 1997، في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ومن ثم عُيّن وزيراً للصحة عام 2001 وبقي في هذا المنصب حتى عام 2005.

بزشكيان تمكن من دخول البرلمان نائباً عن تبريز في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في عام 2008 وواصل عضويته ممثلاً لتبريز منذ ذلك الحين. كما شغل في عام 2016 منصب نائب رئيس البرلمان الإيراني لمدة 4 سنوات.

وكان بزشكيان، تقدّم بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2013 في إيران لكنه سحب ترشيحه فيما بعد، وفي انتخابات 2021 رفض مجلس صيانة الدستور ترشحه في انتخابات.
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