الأمم المتحدة تبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الشرق الأوسط

وكالات -

أعلن أمين عام المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينغيز أن المنظمة ستبدأ في إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في منطقة الشرق الأوسط.وجاء في بيان دومينغيز: "سنبدأ في تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة. سيتم تنفيذ هذه العملية الواسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران وعمان والدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة والصناعة البحرية. لقد تلقينا الضمانات الأمنية اللازمة وفحصنا بدقة شروط الملاحة الآمنة لضمان تنفيذ هذه العمليات".وأضاف دومينغيز أن المنظمة البحرية الدولية "تظل ملتزمة تماما بضمان سلامة البحارة واستمرارية التجارة العالمية". وأشار إلى أنه نتيجة للصراع الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، توفي 14 بحارا خلال فترة النزاع.يأتي هذا بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تنص على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وكان من المخطط في البداية أن يقام حفل التوقيع الرسمي في بورغنشتوك في 19 جوان. ومع ذلك، في ليلة 18 جوان، أصبح معروفا أن الوثيقة قد تم توقيعها عن بعد من قبل الطرفين.وفي 21 جوان، عُقدت في بورغنشتوك مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الدوحة وإسلام أباد بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. وأشار البيان المشترك لباكستان وقطر في ختام الجولة الأولى من المفاوضات إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو إيران والولايات المتحدة جرى في جو إيجابي وبناء، وتم تحقيق تقدم مشجع، بما في ذلك إنشاء أساس لإجراء المزيد من المفاوضات الفنية.ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الجيش الأمريكي، في 20 جوان، عن زيادة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز، حيث عبرت 55 سفينة تجارية محملة بأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، في أول يوم بعد رفع الحصار البحري.