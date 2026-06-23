ترامب: نغادر إيران الآن وهي دون قدرات صاروخية أو برنامج نووي

وكالات -

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أن "إيران كانت متنمرًا في الشرق الأوسط" قبل التدخل الأمريكي، لافتا إلى أنه "يمكننا أن نطير فوق طهران كما نشاء، ولن يستطيع أحد أن يفعل أي شيء لنا".وأكد أن "الصناعة الدفاعية الإيرانية تضررت بشدة وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بنائها".كما أشار الرئيس الأمريكي إلى عبور 19 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز يوم أمس، مؤكدا أن "هذه أكبر كمية نفط تمر في تاريخ المضيق".