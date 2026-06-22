الفنان المصري فادي خفاجة يستغيث: أبويا بيموت.. وأنا مواطن مصري غلبان

الفنان المصري فادي خفاجة يثير تعاطفاً واسعاً بعد ظهوره في حالة انهيار بسبب مرض والده وتوقف مسيرته الفنية



أثار الفنان المصري الشاب فادي خفاجة موجة كبيرة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤثر وبث مباشر عبر حساباته الشخصية، تحدث فيه عن الظروف الصعبة التي يمر بها على المستويين العائلي والمهني.وكشف خفاجة، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، معبّراً عن شعوره بالعجز أمام ما يعيشه، حيث قال: "أنا مواطن مصري غلبان، كل رزقي في الحياة أبويا وأمي، وأبويا بيموت.. اتصلت بكل الناس ومحدش عاملي حاجة".ولم تتوقف معاناة الفنان عند الأزمة الصحية التي يمر بها والده، بل امتدت إلى الجانب المهني، إذ ظهر لاحقاً في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" متأثراً من قلة فرص العمل وابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.وأوضح خفاجة أنه اضطر إلى اللجوء إلى البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الدعم والهدايا الرقمية كمصدر دخل يساعده على مواجهة ظروفه المعيشية، بعد غيابه عن الأعمال الدرامية والفنية.كما عبّر عن خيبة أمله من بعض المقربين منه، مؤكداً أنه تعرض لانتقادات وهجوم من أشخاص كان ينتظر منهم المساندة والدعم في هذه المرحلة الصعبة من حياته.ورغم حالة الإحباط التي بدت عليه، شدد الفنان المصري على تمسكه بحقه في العمل ومواصلة مسيرته الفنية، مؤكداً أنه لن يتخلى عن المطالبة بفرصة للعودة إلى الشاشة.ويُذكر أن فادي خفاجة سبق أن تحدث في أكثر من مناسبة عن شعوره بالتهميش داخل الوسط الفني، مطالباً صناع الدراما والسينما بمنحه فرصة تتناسب مع خبرته الفنية التي راكمها منذ طفولته، ومؤكداً ثقته في قدراته المهنية وإمكاناته كممثل.