رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين استقالته من منصبه.وهي سادس استقالة لرئيس وزراء منذ أن أعلن ديفيد كاميرون رحيله، وذلك صباح اليوم التالي لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يصادف غدا 23 من جوان مرور 10 سنوات عليه.وهذا معدل غير مسبوق لتغيير رؤساء الوزراء.