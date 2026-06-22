JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:11 Tunis

الداخلية القطرية: 54 إصابة في انفجار بأحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a38de6d972904.28883769_egifpmkqnljoh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 06:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بلغ إجمالي المصابين في حادث المصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة 54 شخصا حسب الداخلية القطرية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين.

وجاء في بيان الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصاً، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصاً مفقوداً.


وتعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على الوضع واحتواء الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.


وفي بيان لاحق، قالت الوزارة: "نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331585

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

08:11 - العثور على جثة شاب مشنوقا بمنطقة الجبل الأحمر وفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة
08:08 - السيطرة على حريق بغابات بابوش بعين دراهم بعد ساعات من التدخل المتواصل
07:55 - بعد الخسارة أمام اليابان: لا نية لاستقالة المكتب الجامعي ورونار مرشح للمغادرة بعد المونديال
07:22 - الصحافة البلجيكية تسخر من التعادل أمام إيران: لم تفهموا قوتها.. أليس كذلك يا ترامب؟
06:59 - اكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون بداية من اليوم الاثنين مناظرة "السيزيام"
06:11 - الداخلية القطرية: 54 إصابة في انفجار بأحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة
05:22 - محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا
01:29 - كأس العالم 2026: منتخب الرأس الأخضر ينتزع نقطته الثانية بعد تعادله أمام الأوروغواي
أمس 23:25 - بعثة تجارية إلى سوق "سوجيمي" بميلانو لدعم صادرات البواكر التونسية إلى إيطاليا
أمس 22:38 - المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا رغم انسحاب الوفد الإيراني
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet36°
30° Babnet
الــرياح:
0.39 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
37°-26
37°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>