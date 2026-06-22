الداخلية القطرية: 54 إصابة في انفجار بأحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة

بلغ إجمالي المصابين في حادث المصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة 54 شخصا حسب الداخلية القطرية، فيما لا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين.وجاء في بيان الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصاً، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصاً مفقوداً.وتعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على الوضع واحتواء الحريق الذي نشب نتيجة الانفجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.وفي بيان لاحق، قالت الوزارة: "نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية".