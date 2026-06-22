الصحافة البلجيكية تسخر من التعادل أمام إيران: لم تفهموا قوتها.. أليس كذلك يا ترامب؟

سخرت الصحافة البلجيكية من تعادل منتخب بلجيكا السلبي أمام إيران في مونديال 2026 في مباراة تحولت إلى مادة للانتقاد والتهكم على أداء "الشياطين الحمر" أكثر من كونها مجرد نتيجة مخيبة.وأفردت صحيفتا Het Nieuwsblad وSporza مساحة واسعة للانتقادات الساخرة، معتبرتين أن المنتخب البلجيكي ظهر بعيدا تماما عن التوقعات رغم "سهولة المجموعة نظريا.وبعد تعادل سابق مع مصر، أصبح الفريق في موقف حرج قبل مواجهة نيوزيلندا الحاسمة.الصحف لم تكتف بالوصف الرياضي، بل ذهبت إلى السخرية اللاذعة، إذ وصفت Het Nieuwsblad المباراة بأنها "فيلم هوليوودي رديء من الدرجة الثانية"، في إشارة إلى ضعف الأداء وغياب الحلول الهجومية، مع تلميحات إلى أن نجوم الفريق مثل دي بروينه ولوكاكو كانوا خارج الخدمة، بينما زاد الطرد من سوء الصورة.اللافت أن الصحيفة استخدمت نبرة تهكمية تحمل بعدا سياسيا، إذ أشارت بشكل ساخر إلى سوء تقدير قوة المنتخب الإيراني، قبل أن تلمح إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تعليق جاء بصيغة ساخرة حول "من يخطئ في تقدير إيران"، في إشارة اعتبرها كثيرون مزجا بين السياسة والسخرية الرياضية.فكتبت: "على البلجيكيين أن يتأهلوا يوم السبت في مباراة حاسمة ضد نيوزيلندا. من كان يتوقع ذلك؟ قد يخطئ المرء أحيانا في تقدير إيران. أليس كذلك، دونالد؟"، في إشارة من الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي ترامب والحرب في الشرق الأوسط.وتابعت: "الأمة الإيرانية أكثر صلابة وعزيمة بكثير مما يتوقعه البعض. كما أخطأ البلجيكيون في تقدير الإيرانيين على الأقل على الصعيد الرياضي. بلجيكا، التي لعبت بـ 10 لاعبين في الربع الأخير من المباراة بعد طرد ناثان نجوي، لم تخلق سوى فرص قليلة أمام إيران، التي كانت أقرب إلى التسجيل بهدف جاء من وضع تسلل."أما Sporza، فوصفت اللقاء بأنه "نجاة بأعجوبة" للمنتخب البلجيكي، مؤكدة أن الفريق عانى أمام تنظيم إيراني قوي واعتمد على المرتدات، وأنه لم ينج من الخسارة إلا بفضل تدخلات الحارس كورتوا وبعض التفاصيل الصغيرة.وبين السخرية والانتقاد، اتفقت الصحف البلجيكية على أن التعادل قد يكلف بلجيكا الكثير في مشوارها بالمونديال، ليس فقط في حسابات التأهل، بل أيضا في مسارها المتوقع داخل البطولة، في ظل تراجع الثقة والأداء.المصدر: goal