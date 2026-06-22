JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:11 Tunis

الصحافة البلجيكية تسخر من التعادل أمام إيران: لم تفهموا قوتها.. أليس كذلك يا ترامب؟

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a38d57cef8372.63759633_pimehkojflgqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Juin 2026 - 07:22 قراءة: 1 د, 37 ث
      
سخرت الصحافة البلجيكية من تعادل منتخب بلجيكا السلبي أمام إيران في مونديال 2026 في مباراة تحولت إلى مادة للانتقاد والتهكم على أداء "الشياطين الحمر" أكثر من كونها مجرد نتيجة مخيبة.

وأفردت صحيفتا Het Nieuwsblad وSporza مساحة واسعة للانتقادات الساخرة، معتبرتين أن المنتخب البلجيكي ظهر بعيدا تماما عن التوقعات رغم "سهولة المجموعة نظريا.


وبعد تعادل سابق مع مصر، أصبح الفريق في موقف حرج قبل مواجهة نيوزيلندا الحاسمة.


الصحف لم تكتف بالوصف الرياضي، بل ذهبت إلى السخرية اللاذعة، إذ وصفت Het Nieuwsblad المباراة بأنها "فيلم هوليوودي رديء من الدرجة الثانية"، في إشارة إلى ضعف الأداء وغياب الحلول الهجومية، مع تلميحات إلى أن نجوم الفريق مثل دي بروينه ولوكاكو كانوا خارج الخدمة، بينما زاد الطرد من سوء الصورة.


اللافت أن الصحيفة استخدمت نبرة تهكمية تحمل بعدا سياسيا، إذ أشارت بشكل ساخر إلى سوء تقدير قوة المنتخب الإيراني، قبل أن تلمح إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تعليق جاء بصيغة ساخرة حول "من يخطئ في تقدير إيران"، في إشارة اعتبرها كثيرون مزجا بين السياسة والسخرية الرياضية.

فكتبت: "على البلجيكيين أن يتأهلوا يوم السبت في مباراة حاسمة ضد نيوزيلندا. من كان يتوقع ذلك؟ قد يخطئ المرء أحيانا في تقدير إيران. أليس كذلك، دونالد؟"، في إشارة من الصحيفة إلى الرئيس الأمريكي ترامب والحرب في الشرق الأوسط.

وتابعت: "الأمة الإيرانية أكثر صلابة وعزيمة بكثير مما يتوقعه البعض. كما أخطأ البلجيكيون في تقدير الإيرانيين على الأقل على الصعيد الرياضي. بلجيكا، التي لعبت بـ 10 لاعبين في الربع الأخير من المباراة بعد طرد ناثان نجوي، لم تخلق سوى فرص قليلة أمام إيران، التي كانت أقرب إلى التسجيل بهدف جاء من وضع تسلل."


أما Sporza، فوصفت اللقاء بأنه "نجاة بأعجوبة" للمنتخب البلجيكي، مؤكدة أن الفريق عانى أمام تنظيم إيراني قوي واعتمد على المرتدات، وأنه لم ينج من الخسارة إلا بفضل تدخلات الحارس كورتوا وبعض التفاصيل الصغيرة.

وبين السخرية والانتقاد، اتفقت الصحف البلجيكية على أن التعادل قد يكلف بلجيكا الكثير في مشوارها بالمونديال، ليس فقط في حسابات التأهل، بل أيضا في مسارها المتوقع داخل البطولة، في ظل تراجع الثقة والأداء.

المصدر: goal
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331583

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Arg - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Irq | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Nor - Sen | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Jor - Alg | beIN Sports

كل الأخبار...

08:11 - العثور على جثة شاب مشنوقا بمنطقة الجبل الأحمر وفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفاة
08:08 - السيطرة على حريق بغابات بابوش بعين دراهم بعد ساعات من التدخل المتواصل
07:55 - بعد الخسارة أمام اليابان: لا نية لاستقالة المكتب الجامعي ورونار مرشح للمغادرة بعد المونديال
07:22 - الصحافة البلجيكية تسخر من التعادل أمام إيران: لم تفهموا قوتها.. أليس كذلك يا ترامب؟
06:59 - اكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون بداية من اليوم الاثنين مناظرة "السيزيام"
06:11 - الداخلية القطرية: 54 إصابة في انفجار بأحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة
05:22 - محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا
01:29 - كأس العالم 2026: منتخب الرأس الأخضر ينتزع نقطته الثانية بعد تعادله أمام الأوروغواي
أمس 23:25 - بعثة تجارية إلى سوق "سوجيمي" بميلانو لدعم صادرات البواكر التونسية إلى إيطاليا
أمس 22:38 - المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا رغم انسحاب الوفد الإيراني
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 جوان 2026 | 7 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:13
12:28
05:01
03:09
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet36°
30° Babnet
الــرياح:
0.39 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
37°-26
37°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 25187,0
  • (19/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,38361 DT
  • (19/06)
  • 1 $ = 2,94488 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/06)     1540,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/06)   29007 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>