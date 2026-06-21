المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا رغم انسحاب الوفد الإيراني

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في سويسرا ستتواصل على الرغم من التقارير حول انسحاب الوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس دونالد ترامب.وأكد مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد على منصة "إكس"، نقلا عن مصدر دبلوماسي حاضر في المفاوضات، أن الوفد الإيراني لم يغادر موقع المشاورات مع الولايات المتحدة في سويسرا، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة.وكتب رافيد: "يدعي دبلوماسي حاضر في المفاوضات في سويسرا أن الوفد الإيراني لم يغادر، وأن مفاوضات الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة".في سياق متصل، أفاد مصدر بأن الوفد الإيراني غادر قاعة المفاوضات احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه لم ينهِ المفاوضات رسميا.وأوضح المصدر: "تقارير وسائل الإعلام بأن المفاوضات انتهت لا تتوافق تماما مع الواقع. لقد غادر الوفد الإيراني بالفعل مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب، لكنهم ذهبوا فقط إلى الفندق في منتجع لإجراء مناقشات. وقد تستأنف المفاوضات في أي وقت قريب".كانت قناة "العالم" الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن الوفد الإيراني غادر موقع المفاوضات احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب الوضع في لبنان.وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب بين الجانبين، حيث هدد ترامب بفرض رسوم أمريكية على عبور مضيق هرمز في حال عدم إتمام الاتفاق النهائي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تقبل أي شروط مجحفة، وأن أي اتفاق يجب أن يكون متوازناً ويحترم المصالح الإيرانية.كانت الجولة الأولى من المشاورات الفنية قد بدأت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بحضور الوسطاء الباكستانيين والقطريين وخبراء من وزارة الطاقة الأمريكية، لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي تنص على وقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في مضيق هرمز.ورغم التوتر، يبدو أن الطرفين لا يزالان منفتحين على استمرار الحوار، مع وجود تباين في الروايات حول انسحاب الوفد الإيراني، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف المفاوضات في أي لحظة.